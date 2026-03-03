Byly vyjádřením vzdoru, bolesti, lásky, vzkazem pro druhé, spojením s jiným světem. Autentické nápisy vyryté na stěnách cel budou jednou z důležitých součástí stálé expozice totality v nově připravovaném národním památníku Věznice Uherské Hradiště.
Vznikne v bývalé uherskohradišťské věznici, zabere zhruba třetinu prostor areálu a bude stát 25 milionů korun. Odborníci teď z jedenácti návrhů podoby expozice zaslaných do vyhlášené architektonické soutěže vybrali vítězný, a to od architektky Jany Vodičkové, která tvoří i v Londýně. Je jednoduchý, minimalistický, až strohý. Přesně tak, jak si muzejníci představovali.
„Ztvárnění této expozice vnímáme jako jeden ze zásadních úkolů českého muzejnictví v 21. století. Vítězný návrh se nesnaží věznici přetvořit v moderní výstavní centrum, protože pak by ta expozice nedávala smysl,“ zdůraznil ředitel Historického muzea Marek Junek z Moravského zemského muzea v Brně (MZM).
Expozice totality bude vyprávět příběhy vězňů i dozorců. Muzeum hledá autora
Už teď odborníci pracují s oficiálním pojmenováním národní památník. „Existuje síť památníků pro druhý národní odboj, například Terezín nebo Lidice, o které se stará Česká republika. Ale pro třetí národní odboj, zejména pro období 50. let, takto konstituovaná síť dosud chybí,“ přiblížil ředitel MZM Jiří Mitáček.
„Tak jako je Rudá věž smrti v Jáchymově, tak i Uherské Hradiště je natolik historicky významné místo, že je skutečně na České republice, aby se o něj postarala a aby bylo zpřístupněno veřejnosti.“
Muzeum obsadí tři patra budov, která jsou nejzajímavější a historicky nejcennější částí a zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory, z nichž jeden bude pietní. Vybraný návrh ctí jejich atmosféru a příliš do ní nezasahuje.
Pamětníků žije už málo
Jednotlivé části autoři pojmenovali jako Příběhy slz, Cestopis zla a Propuštění. „Pro nás bylo vždycky velice důležité zachovat autentičnost místa, genius loci. Aby aspoň část syrovosti věznice, jak ji zažívali vězni zejména v 50. letech, byla cítit, aby si návštěvníci tento prožitek odnesli s sebou,“ vysvětlil Mitáček.
Současně památník nabídne i prostor pro setkávání, vzdělávání a krátkodobé výstavy. Pracovníci muzea také stále bádají v archivech, aby vznikla rozsáhlá databáze, jež přiblíží nejen osudy vězněných, ale i zaměstnanců věznice.
Právě některé z těchto příběhů bude vyprávět vůbec první publikace, která by měla vyjít ještě letos. Rozsáhlejší informace pak zájemci najdou v chystané monografii dějin věznice, která by měla vyjít v roce 2028.
„Problém je, že málokdo z těchto lidí je ještě naživu. Musíme si uvědomit, že věznice byla uzavřená v roce 1960. Takže se nám daří mluvit s potomky zaměstnanců, kteří mají ale často jinou paměť, jiné vzpomínky na svého otce, dědečka a podobně. A když jim ukážeme dokumenty, které se týkají jejich činnosti ve věznici, tak jsou vlastně vždycky velmi překvapení a velmi komplikovaně to téma zpracovávají,“ líčí Junek.
Při přemýšlení nad podobou expozice se muzejníci inspirovali i v zahraničí, například v Německu, kde existuje Památník a muzeum Stasi v původních prostorách, v Polsku, Pobaltí nebo Domě teroru v Maďarsku.
Věznice v Hradišti byla komunistickým peklem, popravy hlásilo vytí psů
Jednou z viditelných změn oproti současnému stavu bude obnovení ochozů kolem cel. Po stavebním průzkumu se totiž ukázalo, že betonové podlahy vznikly až po uzavření věznice kvůli potřebám archivace soudu. Do některých míst nebudou stavebníci zasahovat vůbec.
Proměna za půl miliardy
„Několik cel vlastně úměrně tomu, kolik je v Uherském Hradišti doložených poprav, chceme nechat vysloveně v původním stavu. Zavřít je, zakonzervovat. Bude možné do nich jenom nahlížet,“ doplnil Mitáček. I v místech, která budou patřit soudu a ministerstvu spravedlnosti, budou některé drobné části zakonzervované v původní podobě. Například střelnice v místech bývalé mateřské školy.
Vzniká také 3D aktivní model věznice, jejž pomáhá spoluvytvářet Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. Dokumentace prostor je nutná proto, že ne všechna historicky zajímavá a cenná místa mohou být součástí muzea. Prostřednictvím 3D modelu však návštěvníci uvidí i tato nedostupná místa.
Proměna celého areálu je odhadovaná na více než půl miliardy korun a hotová by měla být v roce 2030. Postupně se do budovy přesune okresní soud, probační a mediační služba a státní zastupitelství.
Poslední možnost, jak se do areálu podívat ještě před celkovou proměnou, budou mít zájemci už jen letos. Pak se definitivně uzavře. Prohlídky se uskuteční 8. května, 1. až 5. června a 24. až 30. července, rezervace na jednotlivé časy bude možná asi dva týdny před termínem na stránkách MZM.
Díky modelu si lidé představí i historický kontext
Vítězkou soutěže nové expozice bývalé uherskohradišťské věznice se stala Jana Vodičková a All Things Studio v Londýně. Architektka pocházející z Moravy spolupracovala například s Britským muzeem i českými institucemi.
„Poprvé jsem ve věznici byla loni. Jako studentka jsem jezdívala do Hradiště na Letní filmovou školu, ale nikdy jsem nezaznamenala, že tady stojí věznice. To bylo dlouho předtím, než vznikla Memoria a než byly možné prohlídky pro veřejnost. Teď byla prohlídka hodně funkční, řešila jsem technické detaily, takže se těším na další příležitost, abych více nacítila atmosféru místa,“ přiblížila Vodičková.
