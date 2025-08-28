VIDEO: Policie ukázala noční zadržení uprchlého vězně, ukrýval se v kufru auta

Autor:
  10:40
Po několikadenním pátrání zadrželi policisté ze Zlína trestance, který nepozorovaně uprchl z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice v Jihomoravském kraji. Policisté nyní zveřejnili záznam z noční akce.

KRIMI

„K zadržení uprchlého vězně vedla profesionální práce, týmová spolupráce a dávka odhodlání,“ popsala práci kolegů mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Jednadvacetiletý muž, který byl odsouzený za majetkovou trestnou činnost, uprchl v polovině srpna po skončení své pracovní směny. Policisté prvosledové hlídky ze Zlína pak získali informaci, že se pohybuje na Zlínsku.

Několik dnů pak shromažďovali informace a podařilo se jim vypátrat jeho úkryt. Skrýval se v odstaveném nepojízdném autě u lesa mezi obcemi Velíková a Lukov.

Noční akce byla úspěšná

Na místo vyrazilo šest policistů, tedy prvosledová hlídka společně se dvěma hlídkami policistů z pohotovostního a eskortního oddělení. Museli si nejdříve stanovit perimetr, který bylo nutné prohledat, aby zaparkované vozidlo našli.

Postrach hledaných. Policista ve svém volnu chytá lupiče i uprchlé vězně

„Postupovali s maximální opatrností, protože nebylo jasné, zda vězeň není ozbrojený, a zároveň hrozilo, že se pokusí o další útěk,“ podotkla Kozumplíková.

„Po několika minutách vozidlo uviděli a okamžitě k němu vyběhli. Ačkoli se zdálo, že je prázdné, brzy si všimli pohybu uvnitř. Muž se skutečně ukrýval v zavazadlovém prostoru,“ doplnila.

Po několika výzvách policistů uprchlík vylezl z úkrytu. Po nezbytné administrativě ho předali zpět do výkonu trestu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

