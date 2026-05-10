Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

,
  9:26
Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren. Malé valašské obce Kunovice, kde Josef Haša dělá starostu, se totiž mají bezprostředně dotýkat hned dvě tyto zóny.
Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší Svárovec, kde by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. (duben 2026) | foto: Pavel StojarMAFRA

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
8 fotografií

„Občané mají obavy z toho, že by se pouhých 500 metrů od obydlí mohl nacházet větrník vysoký až 250 metrů. Je těžké si představit, že by takový návrh mohl projít bez odporu obyvatel,“ vysvětlil Haša.

„Když jsme na konci dubna měli zastupitelstvo, po delší době tam přišlo hodně lidí. Toto téma je výrazně zajímá a jejich názor je jednoznačně negativní,“ vyzdvihl.

Právě kraje můžou až do 15. května akcelerační oblasti připomínkovat. Zlínský hejtman Radim Holiš potvrdil, že tohoto práva využije.

Bezvětrný kraj se možná dočká nové vrtule, ve hře je elektrárna v Holešově

„Chceme hlavně vznést připomínky obcí, které se už vyslovují. Budeme plně respektovat, pokud se obec rozhodne, že nechce a nebude chtít nikdy na svém území větrnou či fotovoltaickou elektrárnu a podpoříme ji v tom rozhodnutí. A pokud se rozhodne, že chce, rovněž i tady bude respektováno její rozhodnutí,“ řekl Holiš.

Kraj pošle ministerstvu souhrnnou zprávu

Města a obce, jichž se to týká, mají poslat kraji svoje podněty do pondělí 11. května. Už nyní k němu míří usnesení obecních zastupitelstev či petice včetně odborných argumentů. Kraj pak pošle souhrnnou zprávu ministerstvu pro místní rozvoj. Rozhodnutí se očekává v srpnu.

Obcím se nelíbí akcelerační oblasti, protestují proti větrným elektrárnám

Možnosti obcí, jak ovlivnit podobu či umístění akceleračních zón, přitom nejsou velké. „Pokud nemají v daném území vlastní pozemky, je to pro ně složité,“ upozornil primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Města se týká zóna v Malenovicích, kde některé parcely vlastní, a proto se proti ní vymezí.

„Mimochodem, jsem zvědavý na ekologické spolky, jestli zde budou hájit životní prostředí tak usilovně jako v jiných případech,“ naráží Korec na protesty a právní obstrukce spojené s výstavbou dálnic.

Podle něj není zóna v Malenovicích vybraná šťastně. „Dávat solární elektrárny na severní svah nedává moc smysl, budeme se snažit zónu odmítnout,“ řekl Korec.

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší Svárovec, kde by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. (duben 2026)
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
8 fotografií

Dojde k vyvlastňování?

Podle valašskomeziříčského starosty Roberta Stržínka (ANO) mají města a obce v ruce jeden možný nástroj. „Tato zařízení bude třeba napojit na energetickou soustavu a dotáhnout k nim přípojky, což bude možné jen přes obecní pozemky,“ konstatoval Stržínek. „Tam je prostor celý projekt zastavit, zpomalit nebo pro něj nastavit nepřekročitelné podmínky.“

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

Krajský radní Miroslav Zemánek však upozornil, že tak snadné to být nemusí. „Pokud by elektrárny stavěl distributor, stalo by se to kritickou infrastrukturou. A ta může být vyvlastněna, pokud nedojde k dohodě s majiteli pozemků,“ podotkl.

„Nevíme, jestli bude přípojku dělat ČEZ, nebo soukromý investor, pořád jsme na začátku,“ reagoval starosta Haša, podle něhož mají pozemky kolem Kunovic, na nichž může v budoucnu větrná elektrárna stát, desítky majitelů. „Je mezi nimi i obec, vlastníme lesní pozemky nebo užší pásy vymezené na polní cesty nebo remízky,“ uvedl.

„Pořád nechci věřit, že by se tam mohlo něco stavět bez našeho souhlasu. Ale taky máme my i další obce obavu, že se nás nakonec nikdo nebude na nic ptát. Jsem lehce skeptický,“ dodal Haša.

Větrné elektrárny jsou ve Zlínském kraji tabu, jediná „zdobí“ Hostýn

Vedení Kunovic označilo vymezení akceleračních oblastí za „mimořádně rozsáhlý zásah, který je necitlivý vůči krajině, přírodním hodnotám i životu obyvatel“.

Návrh akceleračních zón aktuálně na území Zlínského kraje zahrnuje pět míst, v nichž má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších šest chystaných zón zasahujících do regionu má usnadnit budování solárních elektráren. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

V honbě za kariérou a penězi sloužili nacistům i komunistům, svědky umlčeli

Premium
Jaroslav Pospíšil je spoluautorem dvoudílné historické publikace V objetí...

Svému okolí se jevil jako pracovitý podnikatel, který přes těžkosti doby prosperuje. Vladimír Hájek během druhé světové války provozoval jednu ze tří drogerií ve Zlíně a byl známý jako elegantně...

Požár lesa v Hostýnských vrších. Zasaženou plochu zkontrolují termokamery

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu...

Norsko je tak úžasné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

Dukla - Slovácko 0:1, hosté unikají přímému sestupu, rozhodl Juroška

Slováčtí fotbalisté se radují z gólu Pavla Jurošky.

Ještě stále se mohou zachránit. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve druhém kole nadstavbové skupiny o záchranu nad předposlední pražskou Duklou 1:0 a zvýšili svůj náskok na poslední dva týmy na čtyři...

9. května 2026  16:06,  aktualizováno  17:19

Boleslav - Zlín 1:1, souboj zachráněných končí smírně. Srovnával hostující Ulbrich

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu Josefa Koláříka (druhý zleva).

V předchozím kole se díky ostatním výsledkům s jistotou zachránili. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Zlína se ve druhém ligovém nadstavbovém dějství o udržení rozešli smírně 1:1. Ke konci první půle...

9. května 2026  16:03,  aktualizováno  16:45

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

9. května 2026  10:13

Norsko je tak úžasné, že jsem často v úžasu křičel do helmy, říká Školník na tripu

Premium
V rámci programu festivalu Neznámá Země plánuje ujet motonomád Milan Caha alias...

Zlínský školník Milan Caha má za sebou roky strávené pod hladinou oceánu i tisíce kilometrů na silnicích. Ještě před pár dny odemykal dveře základní školy v Dřevnické ulici a staral se o chod budovy....

8. května 2026

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Stěžují si, že „to“ nemají kde dělat. Psycholožka popisuje sexualitu seniorů

Premium
Fotografka Miloslava Dočkalová (březen 2026)

Absolventka zlínské Univerzity Tomáše Bati Miloslava Dočkalová zmapovala, jak silnou roli hraje intimita a sexualita v životě lidí v domovech pro seniory. Tedy oblast, která je dlouhodobě opomíjená a...

7. května 2026

Kroměříž vyhrála soud kvůli vyšší dani pro majitele neudržovaných staveb

Zastupitelé Kroměříže vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí,...

Kroměřížská radnice chce příští rok zatížit vyšší daní z nemovitosti čtyři majitele domů, které chátrají a hyzdí město, jehož části jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Začalo s tím letos...

7. května 2026  13:55

Sucho ničí zemědělcům plodiny. Kraj vyhlásil mimořádné opatření kvůli požárům

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko...

Letošní rok je zatím málo deštivý, což už začínají na svých plodinách pozorovat zemědělci. V některých oblastech Zlínského kraje je půda suchá natolik, že odumírají odnože jařin, zejména jarních...

7. května 2026  10:37

Meruňky, jablka i švestky. Sadaři sčítají ztráty po mrazech, škody jsou velké

Květy meruňky zničené při jarních mrazících. (duben 2026)

Letošní úroda ovoce nebude až tak dobrá, jak si sadaři na různých místech kraje představovali. Můžou za to noční mrazíky. První škody zejména na meruňkách způsobily na začátku dubna, další na jeho...

6. května 2026  15:40

Projekt skateparku nabobtnal, bude stát téměř 70 milionů. Šance na nižší cenu padla

Skatepark Zlín, Bartošova čtvrť, stav červen 2025

Když zlínští zastupitelé loni v létě schvalovali investici do skateparku v Bartošově čtvrti, opozice to kritizovala, protože považovala odhadovaných 70 milionů korun za příliš mnoho peněz. Šance, že...

6. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Tejc podal stížnost proti podmínce za týraní psa, trest se už nezmění

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Premiér Andrej Babiš v únoru uvedl, že nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže z Uherskohradišťska, který týral psa. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc nyní sdělil, že podává v...

6. května 2026  11:30

Pyxida jako dar od Cyrila a Metoděje. Výstava v Modré je plná originálů

V Klenotnici Velké Moravy na Modré rozšířili expozici Elity Velké Moravy o...

Do obce Modrá na Uherskohradišťsku doputovaly ze Slovenska v doprovodu policejní zásahové jednotky. Jsou natolik vzácné, že si jejich převoz vynutil speciální ochranu. Exponáty nové výstavy v...

6. května 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.