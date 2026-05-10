„Občané mají obavy z toho, že by se pouhých 500 metrů od obydlí mohl nacházet větrník vysoký až 250 metrů. Je těžké si představit, že by takový návrh mohl projít bez odporu obyvatel,“ vysvětlil Haša.
„Když jsme na konci dubna měli zastupitelstvo, po delší době tam přišlo hodně lidí. Toto téma je výrazně zajímá a jejich názor je jednoznačně negativní,“ vyzdvihl.
Právě kraje můžou až do 15. května akcelerační oblasti připomínkovat. Zlínský hejtman Radim Holiš potvrdil, že tohoto práva využije.
„Chceme hlavně vznést připomínky obcí, které se už vyslovují. Budeme plně respektovat, pokud se obec rozhodne, že nechce a nebude chtít nikdy na svém území větrnou či fotovoltaickou elektrárnu a podpoříme ji v tom rozhodnutí. A pokud se rozhodne, že chce, rovněž i tady bude respektováno její rozhodnutí,“ řekl Holiš.
Kraj pošle ministerstvu souhrnnou zprávu
Města a obce, jichž se to týká, mají poslat kraji svoje podněty do pondělí 11. května. Už nyní k němu míří usnesení obecních zastupitelstev či petice včetně odborných argumentů. Kraj pak pošle souhrnnou zprávu ministerstvu pro místní rozvoj. Rozhodnutí se očekává v srpnu.
Možnosti obcí, jak ovlivnit podobu či umístění akceleračních zón, přitom nejsou velké. „Pokud nemají v daném území vlastní pozemky, je to pro ně složité,“ upozornil primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Města se týká zóna v Malenovicích, kde některé parcely vlastní, a proto se proti ní vymezí.
„Mimochodem, jsem zvědavý na ekologické spolky, jestli zde budou hájit životní prostředí tak usilovně jako v jiných případech,“ naráží Korec na protesty a právní obstrukce spojené s výstavbou dálnic.
Podle něj není zóna v Malenovicích vybraná šťastně. „Dávat solární elektrárny na severní svah nedává moc smysl, budeme se snažit zónu odmítnout,“ řekl Korec.
Dojde k vyvlastňování?
Podle valašskomeziříčského starosty Roberta Stržínka (ANO) mají města a obce v ruce jeden možný nástroj. „Tato zařízení bude třeba napojit na energetickou soustavu a dotáhnout k nim přípojky, což bude možné jen přes obecní pozemky,“ konstatoval Stržínek. „Tam je prostor celý projekt zastavit, zpomalit nebo pro něj nastavit nepřekročitelné podmínky.“
Krajský radní Miroslav Zemánek však upozornil, že tak snadné to být nemusí. „Pokud by elektrárny stavěl distributor, stalo by se to kritickou infrastrukturou. A ta může být vyvlastněna, pokud nedojde k dohodě s majiteli pozemků,“ podotkl.
„Nevíme, jestli bude přípojku dělat ČEZ, nebo soukromý investor, pořád jsme na začátku,“ reagoval starosta Haša, podle něhož mají pozemky kolem Kunovic, na nichž může v budoucnu větrná elektrárna stát, desítky majitelů. „Je mezi nimi i obec, vlastníme lesní pozemky nebo užší pásy vymezené na polní cesty nebo remízky,“ uvedl.
„Pořád nechci věřit, že by se tam mohlo něco stavět bez našeho souhlasu. Ale taky máme my i další obce obavu, že se nás nakonec nikdo nebude na nic ptát. Jsem lehce skeptický,“ dodal Haša.
Vedení Kunovic označilo vymezení akceleračních oblastí za „mimořádně rozsáhlý zásah, který je necitlivý vůči krajině, přírodním hodnotám i životu obyvatel“.
Návrh akceleračních zón aktuálně na území Zlínského kraje zahrnuje pět míst, v nichž má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších šest chystaných zón zasahujících do regionu má usnadnit budování solárních elektráren. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.