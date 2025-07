„Upřímně řečeno, když jsem viděl na sociálních sítích soutěže prezentace z jiných obcí, lehce jsem propadal depresi, že na vítězství nemáme. Také jsem měl z naší prezentace před komisí špatné pocity. Připadalo mi, že se nám to nepovedlo, že jsme mohli předvést podstatně víc, že jsme mohli být ještě lepší,“ přiznal starosta Josef Jandouš.

Porotu ale Nedachlebice s 800 obyvateli zaujaly. Dokonce natolik, že obci přidělila vítěznou Zlatou stuhu za komplexní a dynamický rozvoj, péči o občanskou vybavenost a veřejná prostranství, a za historický odkaz. Komise, která žádosti posuzuje, se do obce přijela na dvě hodiny podívat před týdnem. A starosta na to dopředu upozornil.

„Soutěž chceme letos vyhrát. Chceme ukázat, že na to máme. Jsme přesvědčeni, že jsme krásná, kulturní a sportovní obec. Že to, co jsme vybudovali a jak žijeme, stojí za to předvést,“ motivoval občany v místním zpravodaji.

Obec ležící na pomezí Zlínska a Uherskohradišťska totiž o titul usilovala několikrát a dosud nebyla úspěšná. Nebo alespoň ne tak, jak by si přála. Před třemi lety získala zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, před dvěma oranžovou za spolupráci se zemědělským subjektem.

Teď si porota všimla, že Nedachlebice se nejen hodně zelenají, vysazují nové záhony, keře a stromy, starají se o rybníky, ale také že umí zachytávat vodu v krajině a tu přebytečnou alespoň na některých místech bezpečně odvádět mimo zástavbu.

Na střeše obecního úřadu i mateřské školy se sluní solární elektrárny, díky kterým obec šetří náklady a má i přebytky energie. Snižuje také množství komunálního odpadu a provozuje vlastní kompostárnu. Kde je to možné, zapojuje do zvelebování vlastní obyvatele.

Kostel postavili ze sbírky

V centrální části stojí nové dřevěné rozcestníky vyrobené místními řemeslníky, kteří do nich názvy vypálili pomocí obecního laseru. Lavičky u rybníku, dřevěné oblouky na popínavé růže nebo chodníky v parčíku jsou také jejich práce. Kostel svatých Cyrila a Metoděje byl v roce 1998 postaven jen díky veřejné sbírce.

„Pro mě jsou Nedachlebice srdeční záležitost. Narodila jsem se tady. Máme to tady poměrně blízko do Uherského Brodu, do Hradiště, Zlína. Chybí nám větší obchod potravin, ale jinak asi nic. Máme tady sportovce, folklorní spolek Nedachlebjanky, teď budeme pořádat tábor pro malé kluky fotbalisty. Prostě to tady žije,“ vypočítala jedna z obyvatelek Františka Kaňovská.

Místní mají k dispozici poštu, kadeřnictví, knihovnu, praktického lékaře, sběrný dvůr. Seniorům slouží dům s chráněnými byty, nejmladší generaci zase mateřská škola, kterou od září doplní dětská skupina pro děti už od dvou let. Zatímco jinde porodnost klesá, tady je vyšší.

„Máme kapacitu 24 míst a není problém ji každý rok zaplnit,“ potvrdila ředitelka školky Andrea Krhovská. „Obec žije kulturou, vztahy jsou tady rodinné,“ doplnila.

Místní část Holýška má vlastního prezidenta

K nejpočetnějším spolkům patří fotbalisté, kteří příští rok oslaví 80 let vzniku a 60 let v krajských soutěžích. Fotbalové hřiště stojí v části, které se říká Holýška. Patří pod ni asi 200 obyvatel, kteří se prohlásili svrchovaným územím, zvolili si prezidenta, který pronáší novoroční projevy a má i vlastní sochu, mají vlastní vlajku a prezentují se na sociálních sítích. Loni na podzim zažili nepříjemnou povodeň.

Z místního hřbitova je výhled na hrad Buchlov. Brzy zde bude stát nová křížová cesta v podobě zastavení vyleptaných na skle, které vytvořila studentka uherskohradišťské uměleckoprůmyslové školy. Mladé lidi by chtěla obec zapojit i do chystání proměny parčíku na náměstí, kterému dominuje dnes už nefunkční zvonice postavená v 70. letech.

Výhra v soutěži Vesnice roku přinese Nedachlebicím i finanční výhody. Od kraje dostanou milion korun, od ministerstva pro místní rozvoj 1,25 milionu. Obec už ví, k čemu finance použije.

„Říkali jsme si, pokud vyhrajeme, investujeme peníze do opravy posledního chodníku, který nám chybí. Od roku 2018 jsme opravili všechny podél hlavní cesty, loni jsme udělali nový kolem obecního úřadu. A tento je poslední,“ doplnil Jandouš.

Nedachlebice pak budou Zlínský kraj reprezentovat v celostátním kole.