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Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Zaujala péče i kultura

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  16:29

Vesnicí roku se stala obec Boršice ve Zlínském kraji (25. června 2026) | foto: ČTK

Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři v sobotu odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlickoústecku. Písečná zvítězila vloni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016.

Do celostátního finále 30. ročníku klání Vesnice roku postoupilo 13 obcí, vítězů krajských kol. Celostátní komise letos hodnotila mimo jiné podmínky pro život obyvatel, péči o veřejný prostor a krajinu, vzdělávání, infrastrukturu, místní podnikání, spolkový a kulturní život. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji obcí a upozornit veřejnost na význam venkova.

Boršice leží v okrese Uherské Hradiště a mají 2186 obyvatel. Podle porotců obec dlouhodobě vytváří kvalitní podmínky pro vzdělávání, rodiny i seniory a zároveň systematicky rozvíjí veřejný prostor, infrastrukturu i další občanské zázemí. Příkladem je zrekonstruovaný areál základní a mateřské školy s nově vybudovanou dětskou skupinou, který navazuje na kulturně-sportovní areál. Součástí tohoto prostoru bude také opravená pobočka základní umělecké školy.

Podpora napříč generacemi

Komisi zaujala v Boršicích také spolupráce místních zemědělců se školním stravováním. Do místní školní kuchyně přednostně dodávají své produkty místní producenti, uvedli zástupci pořadatelů soutěže. Za výjimečnou označila komise také péči o seniory a zdravotně znevýhodněné občany, která podle ní dobře ukazuje, jak důležitou roli v Boršicích hraje vzájemná pomoc a zájem o všechny generace.

Porotce zaujala také zrekonstruovaná hasičská zbrojnice nebo Metodějská stezka s vyhlídkou, kterou Boršice vybudovaly ve spolupráci s okolními obcemi. Stezka dnes slouží jako místo setkávání obyvatel širšího okolí.

Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice, kterou vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Boršice

Boršice

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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