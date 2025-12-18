Zlínský kraj chce zefektivnit veřejnou dopravu, otestuje nástup všemi dveřmi

Milan Libiger
  16:16
Autobusová linka číslo 120 je nejdelší a jedna z nejvytíženějších ve Zlínském kraji. Jezdí ze Zlína do Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Ve špičkách každou hodinu. Proto ji Zlínský kraj vybral jako jednu ze dvou, na nichž zavede nástup všemi dveřmi, což by mělo zrychlit cestování. Dosud musejí lidé využívat jen přední dveře u řidiče.

Autobusové nádraží ve Zlíně. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„V praxi to znamená, že cestující, který má platnou jízdenku, nemusí stát ve frontě u řidiče, ale může do vozidla nastoupit i prostředními dveřmi,“ předestřel mluvčí krajské společnosti Koved Jan Malý.

„Díky tomu se urychlí odbavení a zároveň budou vozidla rovnoměrněji obsazená, cestující se snáze dostanou k sedadlům v zadní polovině autobusů,“ doplnil.

Zlín a Kroměříž se ke krajské integrované dopravě připojí až příští rok

Koved pilotní projekt zavede ještě na lince 620, což je zkrácená verze linky 120. Jezdí ze Vsetína do Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. „Měli jsme to namyšlené tak, že změnu vyzkoušíme na linkách, které jsou cestujícími hodně obsazené,“ poznamenal Malý.

Koved nereaguje na poptávku cestujících, ale spíše na trend, který zavádějí koordinátoři veřejné dopravy v jiných krajích. A podle Malého se tam osvědčuje.

Projekt vyhodnotí hejtmanství po roce

„Vyhodnocování u nás bude probíhat během příštího roku. Pokud se to osvědčí, tak bychom to zavedli u všech linek plošně,“ nastínil Malý. „Nebudeme to ale zavádět na dalších linkách postupně. Buď to bude na všech, nebo od toho upustíme, protože se ukáže, že to nebyl úplně šťastný nápad,“ připustil.

U prvních dvou linek změna vstoupila v platnost v neděli 14. prosince, kdy začaly platit nové jízdní řády. Plošné zavedení by přicházelo v úvahu přesně o rok později.

Na předplatné do vlaků a autobusů stačí aplikace, senioři nad 75 jezdí zdarma

Cestující ale musejí počítat s tím, že je ve vozech s nástupem všemi dveřmi budou častěji kontrolovat revizoři, ačkoliv jinak nejsou v linkových autobusech tak obvyklí jako v městské hromadné dopravě. Kraj tak chce eliminovat počet černých pasažérů, kteří by chtěli jet bez jízdenky.„Doufáme, že toho lidé nebudou zneužívat,“ řekl Malý.

Všemi dveřmi budou moci nastoupit lidé, kteří mají koupený časový kupon na kartě Zetka či v mobilní aplikaci Integrované dopravy Zlínského kraje, případně používají mobilní aplikaci FAIRTIQ nebo mají platnou přestupní jízdenku z předchozího spoje.

Jízdné se zvýšilo o tři procenta

Cestující linkovými autobusy a regionálními vlaky čeká od půlky letošního prosince ještě další změna. Za cestování veřejnou dopravou si připlatí. Dnes je stojí kilometr jízdy 1,50 koruny, tato částka se zvedne na 1,55 koruny.

„Všechny náklady jdou nahoru,“ konstatoval náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO), který má v kompetenci dopravu. „Lidé byli si měli zvyknout na to, že s tím, jak rostou náklady, tak rostou i ceny. Někteří kolegové nezdražují třeba 15 let, pak je ale skok veliký,“ doplnil.

Snadnější cesta na Slovensko. Zlínský kraj chce cestování na jeden doklad

Základní cena jízdenky na 24 hodin bude 230 korun místo současných 220 korun. Zlevněná jízdenka pro děti od šesti let, studenty, seniory od 65 do 75 let a invalidy ve třetím stupni bude stát 115 korun. Jízdné se v průměru zvyšuje o zhruba tři procenta.

Ceny v aplikaci FAIRTIQ však zůstávají beze změny, takže její využívání bude pro cestující výhodnější. Důvodem je to, že kraj podporuje bezkontaktní způsob odbavování.

Kraj v posledních letech zdražuje jízdné téměř pravidelně. Předloni to bylo dokonce o 11 procent. Lidé přitom ještě v roce 2021 platili za kilometr cesty jen korunu. Hejtmanství ročně vydává na veřejnou dopravu zhruba 1,5 miliardy korun.

Poulička v Uherském Hradišti má nový jízdní řád. Změny navrhli obyvatelé

Podle opozičního zastupitele Jiřího Čunka (KDU-ČSL) by měl kraj kompenzovat zdražováním rostoucí náklady, které vidí hlavně ve zvyšování mezd řidičům. „Buď kraj bude šetřit jinde, nebo přenese zvýšené náklady na dopravu na lidi,“ míní Čunek.

Současně však tvrdí, že by kraj nemusel zdražovat, pokud by neopravoval zlínskou Baťovu nemocnici, ale stavěl nový špitál v Malenovicích, který ještě jako hejtman prosazoval. Podle bývalého hejtmana by byl levnější.

