Odměna pro starostku Chropyně nebyla porušením zákona, rozhodl soud

Státní zástupce Radim Daňhel požadoval pro Sigmundovou peněžitý trest 100 tisíc korun, pro bývalého tajemníka úřadu Jaroslava Kotulu a jeho nástupce Jiřího Roseckého navrhoval dvacetitisícové částky.

Starostka tvrdí, že schválili odměnu za administrativní přípravu strategického plánu. „Nic jsem nespáchala a městu žádná škoda nevznikla,“ prohlásila Sigmundová.

Smlouvy podle obžaloby podepsali v letech 2015 a 2016. „Prezentovali to jako odměny, na které mají právo,“ uvedl zastupitel města Michal Vlasatý, který soudní spor vyvolal.

Jenže tehdy nebylo možné vyplatit neuvolněným zastupitelům odměny za práci navíc, a proto se s pomocí dohod o provedení práce obcházel zákon.

To potvrdila ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na ministerstvu vnitra Marie Kostruhová. „Byla to celkem běžná praxe v řadě obcí. Změnilo se to od ledna roku 2018, kdy už je možné, aby zastupitelstvo schválilo odměnu,“ uvedla.

Kostruhová zkoumala konkrétní smlouvy z Chropyně a jednoznačnou odpověď na otázku, zda odporují zákonu, neměla. Upozornila však na to, že neexistuje ostrá hranice mezi tím, co starosta dělat v rámci funkce má a nemá.

Obžalovaní navíc odmítají, že by smlouvy podepsali, aby jimi zakryli vyplácení odměn. Sigmundová trvá na tom, že práci na strategickém plánu odvedla nad rámec povinností starostky.

Postavila se za ni i právnička Jana Zwyrtek Hamplová, která se specializuje na zákony týkající se státní správy. „Došla jsem k závěru, že dohody jsou legitimní a nejsou v kolizi se zákonem,“ řekla před soudem.

Oba hlavní protagonisté, tedy Sigmundová a Vlasatý, mají osobní spory. Navzájem na sebe podali trestní oznámení, Vlasatý využíval pokračující trestní řízení v předvolebním boji.

Sigmundové hrozí až pětiletý trest za zneužití pravomoci a porušení povinností při správě cizího majetku také v souběžně projednávaném případu, který se týká odvozu hromady suti.