Otrokovice stáhnou žaloby kvůli vodárnám, Veolia skončí o pět let dříve

Otrokovičtí zastupitelé za sebou mají jedno z nejdůležitějších hlasování za poslední roky. Schválili vznik nového provozního podniku Vodárna Zlín, v němž bude Moravská vodárenská, jež je součástí koncernu Veolia, působit do roku 2029. Pak odejde. To je o pět let dříve než podle současné smlouvy.