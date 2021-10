Lidé se baví covidu navzdory, venkovní akce mají rekordní návštěvnost

Obvykle na něj chodí přes 10 tisíc návštěvníků, letos bylo číslo podle odhadů hejtmanství ještě vyšší.

„Příjemně nás to překvapilo. Vyšlo počasí, což vždycky hraje roli, a lidé jsou po covidové pauze pořád natěšení. Chodí ve velkém počtu,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.

Podobné poznatky mají i pořadatelé dalších venkovních akcí. Vydařené zářijové počasí a chuť obyvatel regionu bavit se jsou pro ně dobrou zprávou. Stejně jako fakt, že hygienická nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru nejsou příliš přísná. Organizátoři musejí „jen“ dodržovat rozestupy mezi stánky a zajistit dezinfekci, respirátory pak je třeba nosit ve vnitřních prostorách.



„Je to hodně o lidech, jak vážně to berou a jak dodržují pravidla,“ upozornila Ličková.

V praxi si s tím ale málokdo láme hlavu. „Jasně že se u stánků tvoří fronty a stojí se blíž u sebe, ale nikdo to neřeší. Podle mě už jsme všichni z pandemie unavení, chceme na ni chvíli zapomenout a zase žít jako dřív. Počty nakažených navíc nejsou oproti loňsku dramatické,“ řekl Milan Pospíšil, jeden z návštěvníků Dne Zlínského kraje.

Z uvolněného přístupu návštěvníků těží také prodejci. „Když jsem přijel na gastrofestival do Slavičína, za dvě a půl hodiny jsem měl mrazák vyprodaný. A to v něm vozím osmdesát kilogramů zmrzliny,“ popsal Martin Vlček z vyhlášené Kozí farmy Vizovice. „Návštěvnost tam byla obrovská, nikdo nečekal takový zájem. Lidé stáli na burgery hodinovou frontu,“ líčí.

Vlček objíždí celý kraj a může porovnávat. „Prodeje máme daleko lepší než loni a předloni. Všichni jsou hladoví po zábavě a je jim skoro jedno, co za akci to je,“ všiml si. „Pro nás jako prodejce je to výborné. Venkovní akce už pro nás nejsou jen prezentací výrobků, ale jeden z hlavních zdrojů obživy.“

Lidé po lockdownu nechtějí být doma

Právě gastronomické festivaly patří mezi spolehlivé taháky. I díky vstupnému zdarma. „Pořádali jsme na Ranči Kostelany řízkové hody a bylo naprosto plno. Lidi ale láká i kultura či sport. Nikomu se po dlouhém lockdownu nechce sedět doma,“ poznamenal Pavel Zrna ze společnosti Chřiby resort.

Také o tomto víkendu nebudou chybět masové akce. Koná se třeba Uherskobrodská pouť s koncerty, na niž naváže tradiční Růžencová pouť, která kombinuje duchovní program římskokatolické církve s městem pořádanými kulturními a prodejními akcemi. Dohromady přilákají až 20 tisíc návštěvníků.

„Akce se uskuteční pod širým nebem, takže žádné obavy o bezpečnost účastníků nemáme,“ reagoval starosta Ferdinand Kubáník. „Vývoj nákazy koronavirem sledujeme a nepředpokládám, že by kvůli tomu měla být ohrožena pouť nebo její doprovodné akce. Nemohu hovořit za kolotočáře, ale nejspíš to vnímají podobně.“

Karlovský gastrofestival nebude

I v Uherském Brodě se však sníží počet prodejních stánků na hlavním Masarykově náměstí a zůstanou mezi nimi dvoumetrové rozestupy. Stejná pravidla budou platit u pouťových atrakcí.

Některé akce naopak nebudou. Například Karlovský gastrofestival. „Vymyká se svou vysoce nadprůměrnou návštěvností v řádu desítek tisíc lidí. Za současné situace bychom nemohli garantovat dodržení povinných opatření a současně udržet obvyklou kvalitu programu,“ vysvětlil ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Ve Velkých Karlovicích na víkend chystají aspoň grilování s živou hudbou a v sobotu Saunovou noc filmových melodií.

V nejbližších týdnech ovšem možností kam vyrazit výrazně ubude. „Sezona venkovních akcí už pomalu končí, souvisí to s nástupem chladnějšího počasí. Pro pořadatele je ale dobré, že se teď konají firemní akce a konference, to je oproti dřívějšku velký rozdíl,“ sdělil Lukáš Lauman z Backstage Agency.