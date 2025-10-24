Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Petr Skácel
  12:07
Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které vzešly návrhy na možné změny.
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být přívětivější k lidem, přibude zeleně a ubude parkovacích míst. (říjen 2025) | foto: Město Kroměříž

Návrhy počítají s doplněním zeleně, omezením parkování či většími chodníky, díky čemuž se budou moci rozšířit restaurační zahrádky. Na náměstí se také bude moci konat více akcí.

„Jedná se o změnu, která by Velké náměstí měla pro občany zatraktivnit. A bude to změna na desítky let, proto nás samozřejmě zajímá, jaký názor na ni mají Kroměřížané,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Město k proměně připravuje veřejné projednání. Už nyní na webu zveřejnilo vizualizace, jejichž autorem je architektonické studio sikula architects z Brna.

Velké náměstí se promění. Kroměříž nechce, aby bylo odstavným parkovištěm

Návrh počítá s umístěním restauračních zahrádek jen po obvodu náměstí, lidé se díky širším chodníkům budou moci pohybovat po obou stranách zahrádek. Zastřešené by měly být jen sklápěcími deštníky, ne pevnou konstrukcí.

„Rovněž se uvažuje o částečném využití prostoru v podloubí, který by ale měl být na rozdíl od aktuálního stavu zpřístupněn i pro průchod pěších,“ sdělili architekti. Zahrádky rovněž není možné umístit na přístup do náměstí z Lennonovy uličky a ulice Křižné.

Pódium využívané při kulturních a společenských akcích by se přesunulo na západní stranu náměstí, která je nejvýše položeným místem, vznikne tady také pěší zóna. Pod mariánským sloupem se vytvoří prostor pro stravovací nebo zábavní zóny s možností zastínění. Počet parkovacích míst na náměstí klesne ze 103 na 58.

Jedná se o změnu na desítky let. Proto nás samozřejmě zajímá, jaký názor na ni mají Kroměřížané.

Tomáš Opatrnýstarosta Kroměříže

„Cílem návrhu je sledování evropských i světových trendů vymísťování dopravy z historických náměstí i center měst ve prospěch pěších,“ uvádějí autoři studie.

Podle architekta a člena městské komise Jakuba Zacha (Piráti) lze návrh hodnotit pozitivně a označil jej jako citlivý. „Respektuje měřítko a charakter barokního rámce náměstí, bez snahy o okázalé modernistické gesto. Současně přibývá laviček, zeleně a prostorů pro posezení, což podporuje delší setrvávání lidí v centru a tím i jeho oživení,“ popsal Zach.

Velké minus je podle Zacha absence veřejné architektonické soutěže. „Mohla by přinést více variant a odborné diskuse a tím pádem případně i originálnější a kvalitnější návrhy, jako to bylo například v Uherském Hradišti,“ upozornil.

Kroměříž rozšířila parkovací zónu v centru. Přibylo do ní i okolí náměstí

Velké náměstí se nachází v historickém centru města, velké slovo při podobě revitalizace tak měl Národní památkový ústav (NPÚ). Jeho připomínky byly do studie zapracovány. Týkaly se například snížení parkovacích míst pro auta.

„Přispěje to ke kvalitnější prezentaci architektonického prostoru náměstí a hlavního urbanistického celku – historického jádra města Kroměříže, které je charakteristické řadou kulturních památek včetně památky UNESCO,“ podotkla Petra Zelinková z kroměřížského pracoviště NPÚ. Podle ní však nestačí „jen“ změnit náměstí, je potřeba vypracovat komplexní řešení dopravy pro celé historické jádro Kroměříže.

Obyvatelé města na sociálních sítích hodně řešili, zda na Velkém náměstí nemůže vzniknout podzemní parkoviště či více zeleně. Velké náměstí se totiž hlavně v létě mění v „betonovou výheň“, kde se nelze schovat před pražícím sluncem.

Podzemní stavby? Nereálné

Památkáři však byli proti výstavbě v podzemí, důvodem byla mimo jiné statika okolních domů. A také by ještě předtím byly potřebné archeologické průzkumy spodních vrstev náměstí.

„Na náměstí není z hlediska památkové péče možné umisťovat nové stavby. Náměstí tvoří základní prvek historické urbanistické struktury a v souladu s principy památkového urbanismu je považováno za nezastavitelné území,“ reagovala Zelinková.

Podle vedení města mohou lidé využívat parkovací dům například na nedaleké Havlíčkově ulici. Zach ale zmínil, že omezení parkování na Velkém náměstí může vést k přetížení okolních ulic.

Kroměříž jen „na otočku“? Město přemýšlí, jak turisty udržet po delší dobu

„Revitalizace náměstí by měla jít ruku v ruce s řešením tohoto problému. Například výstavbou nového parkovacího domu či rozvojem inteligentního navigačního systému ukazujícího řidičům aktuální obsazenost parkovacích míst v centru,“ dodal.

I současný posun v možném vzhledu náměstí je však důležitý. „Jsem ráda, že se po tolika letech podařilo udělat alespoň pár krůčků dopředu,“ netají zastupitelka a bývalá starostka Daniela Hebnarová (ODS). „Sama jsem před lety s každou snahou narážela u památkářů. Centrum je městská památková rezervace, takže je to velmi složité.“

Podle ní se navíc může stát, že se podoba místa v budoucnosti ještě změní. „Když jsem viděla, že se tohle téma znovu otevírá, byla jsem skeptická, ale teď je vidět, že to jde. A věřím, že za dalších deset let už třeba vznikne i podzemní parkoviště, více zeleně a prostor pro lidi,“ doufá Hebnarová.

