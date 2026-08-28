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Zakázka na přestavbu Velkého kina finišuje, strop je 630 milionů

Milan Libiger
  12:27
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti | foto: Město Zlín

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
14 fotografií
Obří zakázka na přestavbu památkově chráněného Velkého kina ve Zlíně jde do finále. Firmy mohou podávat nabídky do středy 2. září. Vedení města chce o týden později schválit výsledky na jednání rady. Jde o jednu z největších soutěží za poslední roky, finanční strop zakázky je 630 milionů korun bez DPH.

„Uvidíme, jestli přijdou dvě, nebo jen jedna nabídka,“ řekl primátor Jiří Korec.

Radnice soutěž vypsala letos v březnu formou jednacího řízení s uveřejněním s tím, že bude trvat tři až pět měsíců. Nejdříve po zájemcích požadovala kvalifikace a reference, na což zareagovalo pět společností. Konečné nabídky však podaly jen dvě.

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Podle Korce se ale vyskytly nejasnosti, které bylo třeba řešit. Proto soutěž pokračovala dál. Poslední setkání se dvěma zájemci se uskutečnilo tento týden a zmíněné nejasnosti by měly být vyřešeny. Termín pro podání nabídek se tak prodloužil do 2. září.

Nabídne firma parkoviště?

Rozhodujícím kritériem soutěže bude cena. Tvoří 80 procent, váhu dalších 20 procent má to, jestli firma postaví před kinem i podzemní parkoviště, což by město uvítalo. Jeho kapacita by byla 260 až 460 míst. Díky tomu by se současná nadzemní stání před Velkým kinem i sousedním Obchodním domem zrušila a vypsala soutěž na úpravu volných prostranství.

„Náměstí Práce je dnes ze dvou třetin parkovištěm. Takto by se stalo veřejným prostorem, což by bylo velmi pozitivní,“ nepochybuje Korec.

Zlín vypsal soutěž na proměnu Velkého kina, město chce i podzemní parkoviště

Podle něj by alespoň jedna nabídka mohla být právě i s parkovištěm. A pokud zvítězí, bude vše muset schválit zastupitelstvo, protože jde o nakládání s majetkem města. Zastupitelé se sejdou 17. září. Po dvou týdnech by bylo možné podepsat smlouvu.

„Pak to bude ve stavu „schváleno a podepsáno“ a bude se moci dělat,“ poznamenal Korec. „Pokud uspěje nabídka bez parkoviště, stačí schválení radou, protože jde o standardní zakázku.“

Multifunkční centrum do dvou let

Zlín chtěl opravu Velkého kina rozjet do komunálních voleb, které se konají druhý říjnový víkend. Stále to je možné stihnout. Načasování kritizuje radniční opozice.

Po sedačkách prodal Zlín i ozvučení z Velkého kina, zájem byl slabý

Velké kino, které vzniklo ve 30. letech minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury, je z bezpečnostních důvodů už deset let zavřené, protože jeho nosná konstrukce je ve špatném stavu. Do dvou let se má proměnit v multifunkční centrum, v němž budou dva sály určené pro kulturní, společenské a možná i sportovní akce. Nebude scházet zázemí a technické vybavení. Funkce kina však bude spíše okrajová, promítat by se v něm mělo hlavně během festivalu.

„Uvidíme, jestli bude někomu dávat smysl, aby promítal filmy v tak velkém sále. Bránit se tomu nebudeme, ale chceme, aby to bylo ekonomicky soběstačné,“ dodal primátor Korec.

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