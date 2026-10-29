Památkově chráněné Velké kino je deset let zavřené, protože jeho nosná ocelová konstrukce je ve špatném technickém stavu. Současně je to asi nejcennější část funkcionalistické budovy, která vznikla ve 30. letech minulého století.
Památkáři proto požadují, aby byla konstrukce při plánované opravě kina za 640 milionů korun zachovaná, přestože už bude plnit jen estetický dojem, nikoliv původní funkci.
„Největší specifikum a největší výzva je, že je to památkově chráněný objekt, proto musíme jednat s památkáři,“ shrnul Peter Surovič, předseda představenstva firmy PSG Construction.
Ta uspěla v soutěži města na přestavbu kina na multifunkční objekt, který by měl mít nadregionální význam. „Chráněné jsou nosné ocelové vazníky, které budou demontovány, repasovány a vloženy zpět do nové ocelové konstrukce,“ uvedl.
„Pak je tu řada předmětů, které mají být zachovány, a proto budeme muset postupovat obezřetně, abychom je nepoškodili. Jsou to skleněná madla na dveřích, podhledy a další specifické věci, které dodají novému objektu nostalgického ducha.“
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Firma nejdříve vyklidí interiér, který je už částečně vybydlený. Pak přijde na řadu demolice vnějšího pláště a demontáž vazníků. Kino tak dočasně prakticky celé zmizí. Pak se postaví znovu i s některými zrepasovanými původními částmi.
„Abychom harmonogram stihli, musíme začít hned, jakmile nám bude předáno staveniště,“ nastínil Surovič.
Dnes s primátorem Jiřím Korcem (ANO) podepsal přímo v kině dvě klíčové smlouvy. Jedna se týkala rekonstrukce samotné, druhá podzemního parkoviště, které PSG před kinem postaví. Město teď má 60 dní na předání staveniště.
Otevřeno by mělo být do roku 2029
Surovič věří, že by se do konce roku mohly práce rozběhnout a pokračovat během zimy i proto, že budou probíhat i v interiéru. Kino by mělo být nově otevřené v lednu roku 2029, parkoviště možná o pár měsíců později.
„Jsem rád, že se podařilo přípravu dotáhnout do úspěšného konce a podepsali jsme smlouvy se zhotovitelem, který promění objekt Velkého kina na multifunkční centrum, jež přinese do Zlína to, co jeho občané hledají mimo kraj i mimo republiku,“ míní Korec.
Za důležité považuje výstavbu podzemního parkoviště. Podle koncesní smlouvy má PSG garantovat 260 stání pro veřejnost. Mělo by jich ale vybudovat 350, pokud to dispozice dovolí. Současné nadzemní parkoviště zmizí.
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„Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom parkoviště začít stavět v létě příštího roku,“ podotkl Surovič.
Celé náměstí Práce se po přestavbě promění na pobytově relaxační zónu, což je obrovský kus veřejného prostoru. „Myslím si, že až to bude hotové, tak budou všichni spokojení, i když v současné chvíli někteří lidé rekonstrukci rozporují,“ poznamenal Korec.
Podle některých obyvatel Zlína i opozičních politiků jde o příliš velkou částku vloženou do jednoho objektu. Město získá 200 milionů korun ze státních a evropských dotací, zbytek pokryje i z úvěru.
Firma PSG postaví parkoviště z vlastních peněz, stát bude kolem 400 milionů korun. Pak se bude domlouvat s městem na jeho provozování. Podle koncesní smlouvy ho může sama provozovat, nebo ho na provozování předat technickým službám, případně jako celek městu.
„Pokud by to mělo celé město, dalo by to do provozování technickým službám jako standardní parkoviště. Vzalo by na sebe riziko potenciální ztráty. Bude záležet i na výší nájemného,“ předestřel Korec.
Z kina se podle něho stane technický „chameleon“, protože náplň velkého sálu se bude moci velmi rychle měnit. Ve výjimečných případech, například při dětském filmovém festivalu, pojme přes 1 400 diváků, běžná kapacita bude kolem 800 míst. Bude sloužit kulturním, společenským i sportovním akcím.
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Z malého sálu pro 150 lidí by mohl být hudební i filmový klub současně. Možností je ale daleko více. „Velký i malý sál mají svými využitími obrovský potenciál nejen pro obyvatele města, ale i návštěvníky z celého kraje a širšího okolí,“ věří primátor.
K tomu je ale ještě poměrně daleko. Dnes kino vypadá jako klasická opuštěná budova. Vstupní část je prakticky prázdná, z bufetu zůstal pult a zavřená okýnka. Po levé straně je starý promítací přístroj a ještě funkční toalety. Zůstaly i dobové cedule „Zákaz kouření“. Na pravé straně foyer je odložená komoda.
Po obou stranách vstupní části vedou chodby do promítacího sálu, který působí velmi prostorně. Je zbavený podhledu, takže jdou vidět památkově hodnotné ocelové nosné konstrukce, které dohromady váží 70 tun.
Práce ovlivní okolí, omezí se parkování
Odstraněny jsou sedačky z hlediště a veškerá audiovizuální technika. Místo promítacího plátna je volný temný prostor. Uvnitř je celkově šero a chlad, ačkoliv elektřina a některá světla stále fungují.
Až práce odstartují, budou mít dopad na okolí. „Budeme chtít, aby to bylo pro Zlín co nejkomfortnější. V průběhu výstavby podzemního parkoviště bude povrchové parkoviště zavřené, což bude omezení,“ sdělil Surovič.
PSG plánuje nedaleko kina výstavbu výškové budovy. Podle Suroviče by měla začít do poloviny příštího roku. „Je to výhodné spojit, ale zároveň je to výzva, že budeme stavět v jednu chvíli tři tak významné objekty. Věřím, že náš tým na Zlínsku je natolik silný, aby byl schopný stavby skloubit,“ dodal Surovič.
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1. března 2016