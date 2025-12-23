Zlín získal stavební povolení, rekonstrukce Velkého kina dostala zelenou

Budova Velkého kina ve Zlíně bude příští rok na jaře zavřená už dlouhých deset let. Současně může radnice ve stejný okamžik vybrat dodavatelskou firmu, která památkově chráněný objekt ještě z doby Tomáše Bati konečně přestaví na multikulturní centrum s regionálním přesahem.
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti

Nutným předpokladem pro to ale bylo, že záměr za půl miliardy korun bude povolený. A to už je skutečností. „Povolení je vydané, visí na úřední desce, kde bude patnáct dní. A dalších patnáct dní pak bude na případné možné odvolání. Takže ještě přibližně měsíc se může stát, že to někdo napadne,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

Pokud se někdo odvolá, příprava se zbrzdí a radnice akci příští rok pravděpodobně nezačne. Když odvolání nepřijde, bude moci přestavba odstartovat.

Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

„Získat stavební povolení je určitě významný krok,“ poznamenal Korec. „Za nejzásadnější krok ale budu považovat až chvíli, kdy podepíšeme smlouvu se zhotovitelem a budeme schopni říci, že se to opravdu udělá,“ doplnil.

Město chce na proměnu Velkého kina použít peníze z úvěru i necelých sto milionů korun jako dotaci v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Původní náklady přitom byly kolem 250 milionů. Za zvýšením cen stojí podle primátora zdražování materiálů, prací i použití nových technologií.

Pokud příští rok v lednu nabude povolení právní moci, na jaře by mohla být podepsaná smlouva s dodavatelskou firmou, která se pak bude moci pustit do práce.

Může to být zlínské Forum Karlín?

„S Velkým kinem počítáme v našem dlouhodobém plánu. Je mezi našimi preferovanými projekty,“ potvrdil primátor Korec. Mezi preferovanými projekty, které jsou hrazené z ITI, patří také revitalizace sadu Svobody. Také s ní chce město začít příští rok.

Radnice Velké kino uzavřela na jaře 2016, protože se ukázalo, že jeho unikátní baťovské nosníky jsou ve velmi špatném statickém stavu. Od té doby je funkcionalistická budova oplocená a připravuje se její záchrana.

Proměna Velkého kina nabírá zpoždění. Zlínu chybí stavební povolení a peníze

„Ve Zlíně vznikne něco nového, může to být jako Forum Karlín v Praze. Půjde o atraktivní příběh Baťova Velkého kina, které bude po rekonstrukci určitě symbolem Zlína,“ věří náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci majetek města.

Velké kino by se od zahájení prací mělo během dvou let změnit ve víceúčelový sál, kde by se kromě promítání filmů mohly konat koncerty i společenské akce.

Budovu z 30. let minulého století navrhl architekt František Lýdie Gahura a její nový vzhled by se měl přiblížit tomu původnímu. Půjde o jednoduchý světlý kvádr, z něhož bude vystupovat přízemní vstupní část, která bude z pohledové strany prosklená.

Čekání bylo příliš dlouhé

Původně měly být prosklené i spodní boční části, ale památkářům vadilo, že by se tím poškodil původní jednoduchý vzhled. Kapacita bude 550 až 600 míst s tím, že 200 by se mohlo přidat v případě potřeby.

Velké kino

Při svém otevření v roce 1932 bylo s kapacitou přes 2 500 míst největším kinosálem v tehdejším Československu. V roce 2001 bylo vyhlášeno kulturní památkou, mimo jiné i kvůli jeho unikátní nosné konstrukci, na jejímž zachování lpěli památkáři. Město ji neodstraní, ale budovu budou podepírat nové nosníky.

„Asi je to dobrá volba, i když cena přestavby je teď výrazně vyšší, než jsme původně všichni očekávali. Zlín se ale zbaví jedné ze svých nepěkných částí,“ reagoval opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

„To, že město získalo stavební povolení, je sice dobrá zpráva, ale čekali jsme příliš dlouho,“ připomněl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21), který je také prezidentem dětského filmového festivalu, který kino pravidelně využíval. Také z této své pozice rekonstrukci vítá.

„Teď je klíčové, aby se z toho nestal jen další slib, ale aby rekonstrukce opravdu začala. Velké kino mělo být největší investiční akcí města již v roce 2025, a proto očekáváme, že práce se rozběhnou bez dalších odkladů,“ poznamenal.

