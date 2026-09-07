Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Radní ve Zlíně vybrali firmu, která opraví Velké kino. Postaví také parkoviště

Autor: ,
  16:55
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti | foto: Město Zlín

Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické...
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...
13 fotografií
Zlínští radní vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje Velké kino. Jejich volbu však ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se sejdou 17. září. Pak město zveřejní název vybrané společnosti. Kromě obnovy kina postaví také podzemní parkoviště a zajistí jeho provoz. Radní vybírali ze dvou nabídek.

Zájemci o zakázku mohli nabídnout s obnovou objektu kina také stavbu podzemního parkoviště a jeho následný provoz, což vítězná firma učinila „Díky tomu se promění celé náměstí Práce v relaxačně odpočinkovou zónu,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Náměstí nyní z části zabírají parkovací místa, která zaniknou a nahradí je podzemní parkoviště s kapacitou nejméně 230 míst. „Tímto projektem tak zrekonstruujeme nejen objekt kina, ale proměníme také celé náměstí do pobytově odpočinkové zóny, čímž získá celá lokalita novou podobu a zvýší se její atraktivita,“ uvedl Korec.

Zůstane pouze parkoviště za Obchodním domem. Město by mělo získat dotace necelých 200 milionů korun.

Zakázka na přestavbu Velkého kina finišuje, strop je 630 milionů

Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932, kvůli špatné statice je deset let zavřený. Původní kapacita hlediště Velkého kina byla přes 2 000 míst, postupně se snížila na 1010 sedadel, což byl největší kinosál s celoročním provozem v republice.

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti
Rekonstrukce budovy Velkého kina ve Zlíně bude náročná po finanční i technické stránce (srpen 2023)
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti
Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti
13 fotografií

Objekt byl však poškozený za války, špatnou údržbou i dalším zatížením. Z Velkého kina bude po obnově multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029.

Sály pro promítání, festivaly i výstavy

Při rekonstrukci budovy stavbaři zachovají ocelovou nosnou konstrukci, která je kulturní památkou. V interiéru bude jasně viditelná. Doplní ji vnější ocelová konstrukce, která zajistí stabilitu a převezme zatížení. Vnější podoba budovy bude podobná, boční vstupy nahradí výsuvná a otevírací okna.

Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt

Sál se při rekonstrukci rozdělí na dva prostory. Hlavní sál bude víceúčelový, umožní stupňovité výsuvné sezení pro přednášky, filmová promítání či festivaly, ale také využití celé plochy sálu pro výstavy, veletrhy, konference nebo koncerty.

Víceúčelový bude i malý sál, poslouží pro divadelní a taneční představení, koncerty, konference nebo filmová promítání, případně jako zázemí pro občerstvení při velkých akcích. Menší sál bude mít kapacitu přibližně 200 míst, do velkého sálu se vejde kolem 800 sedících diváků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Plzeň - Slovácko 1:1, hořký ligový start Kováče. Západočeši v lize opět klopýtli

Sestřih zápasu
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje před Filipem Horským ze Slovácka.

Ve svém prvním zápase na lavičce plzeňských fotbalistů je dovedl k senzačnímu obratu proti Crvene zvezdě v play off o Evropskou ligu. Jenže v domácí soutěži ve své premiéře Radoslav Kováč klopýtl....

Záběry, ze kterých mrazí. Policie ukázala dramatické střety aut s chodci

Auto s obytným přívěsem srazilo chodkyni v Masarykově ulici v centru Luhačovic.

Policie zveřejnila jako varování sestřih videozáběrů zachycujících střety automobilů s chodci, které se podařilo natočit v letech 2024 až 2026 na Zlínsku. Jen zázrakem v těchto případech nikdo...

Pohodlnější cestování. Ve Vsetíně otevřeli terminál za bezmála čtyři miliardy

Nový dopravní terminál ve Vsetíně. (srpen 2026)

Vsetínská radnice otevřela nové autobusové nádraží a opravenou přilehlou Nádražní ulici. Dopravní terminál vznikl hned vedle železniční stanice, která už má velkou přestavbu za sebou. Stavební práce...

Myslivci střílí mývaly. Medvídkovitá šelma se přemnožuje a zabíjí zvěř

Mýval severní

Myslivec Jaromír Němeček šel v červnu brzy ráno lesem poblíž Kroměříže, když ho jeho pes najednou štěkáním upozornil na mývala severního, který byl na vysokém topolu. Němeček ho ihned ulovil, protože...

Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat

Torzo vyhořelé budovy 34 ve Zlíně se zachránit nepodaří, musí jít k zemi. (4....

Společně s významnými architekty, umělci a za podpory památkové péče hledala firma Cream cestu, jak ponechat část vyhořelé budovy ve zlínském továrním areálu jako autentickou připomínku její historie...

Radní ve Zlíně vybrali firmu, která opraví Velké kino. Postaví také parkoviště

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Zlínští radní vybrali firmu, která za 639 milionů korun zrekonstruuje Velké kino. Jejich volbu však ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se sejdou 17. září. Pak město zveřejní název vybrané...

7. září 2026  16:55

Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka na předsezonní tiskové...

Sedm zápasů, sedm porážek a konec trenéra. Druhým odvolaným koučem v letošním ročníku Chance Ligy se po Martinu Hyském tak trochu podle očekávání stal zlínský kouč Bronislav Červenka. U posledního...

7. září 2026  14:08,  aktualizováno  14:27

Hradiště obnovuje veřejné plochy na sídlištích, ve Štěpnicích za 90 milionů

Sídliště Štěpnice čeká rozsáhlá proměna. Město Uherské Hradiště do modernizace...

S modernizací sídliště Štěpnice za více než 90 milionů korun začne v polovině září uherskohradišťská radnice. Počítá se s obnovou komunikací, parkovacích stání, chodníků i veřejných prostranství s...

7. září 2026  11:47

Na den lékařem u záchranky. Krajská zdravotnická služba nabízí studentům stáž

Studentka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Nikol Nejedlíková si...

Studuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a když jí známá o programu řekla, neváhala. Nikol Nejedlíková z Uherského Brodu strávila jeden den u záchranářů ve Zlíně, kdy sledovala...

7. září 2026  8:57

Zlín - Teplice 1:3, prvním gólem v týmu rozhodl Zlatohlávek. Domácí dál bez bodu

Sestřih zápasu
Hráči Teplic slaví gól na hřišti Zlína.

Po sedmi kolech jsou stále bez bodu a krčí se na dně tabulky. Situace fotbalového Zlína začíná být kritická, v neděli na domácím hřišti podlehli Teplicím 1:3. První soutěžní gól v dresu Severočechů...

6. září 2026  14:55,  aktualizováno  17:44

Vinaři zahájili první letošní sběr révy. Kvůli suchu bude menší výnos

Sběr hroznů ve Šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích

Vinaři na Slovácku zahájili první letošní sběr révy vinné. Sklizeň nastává o pár týdnů dříve než loni. Kvůli suchu bude menší výnos. S vinobraním začali dva týdny před koncem prázdnin a hotovo chtějí...

6. září 2026  11:11

Slovácko - Pardubice 0:0, bod pro trápící se soupeře, oba i nadále čekají na vítězství

Sestřih zápasu
Pardubický útočník Abdullahi Tanko (vlevo) s míčem před Jocelinem Behiratchem...

Sezonu nezačali dobře vůbec, výsledek sedmého kola fotbalové ligy navíc ani jednomu příliš nepomohl. Branky se diváci v Uherském Hradišti nedočkali, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0:0. Oba týmy v...

5. září 2026  16:52,  aktualizováno  17:29

Vsetínský kapitán Slováček: Odešli kamarádi. Řez se dal čekat, je to byznys

Ondřej Slováček ze Vsetína

Ve Vsetíně se před 31 lety narodil, učil se hokej. A teď Ondřeji Slováčkovi našili na dres poprvé kapitánské céčko mužského týmu. „Vyrůstal jsem v mistrovské éře. Byl to jeden z mých menších snů,...

5. září 2026  15:43

Pitín proměnil rodný dům arcibiskupa Matochy, vznikla v něm i expozice

V rodném domě arcibiskupa Matochy v Pitíně vzniklo muzeum a komunitní centrum....

Olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Josef Karel Matocha, kterého komunistická moc v 50. letech minulého století nezákonně internovala, se narodil v Pitíně v roce 1888 v domě číslo popisné 59....

5. září 2026  10:10

Sedmý trenér za tři roky. Tichai našel po odvolání na Žižkově hned práci v Kroměříži

Novým trenérem fotbalistů Kroměříže se stal Jindřich Tichai. (4. září 2026)

Konec čekání. Druholigoví fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž mají nového trenéra. Předposlední tým soutěže povede do nedělního zápasu na hřišti béčka Baníku Jindřich Tichai, pro něhož to bude...

4. září 2026  20:03

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Fotbalové Slovácko má jediného vlastníka, zbytek akcií skoupila Solar Global

Obránce Gigli Ndefe ze Slovácka.

Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského...

4. září 2026  19:08

Ministerstvo prohlásilo areál hřebčína v Napajedlích za kulturní památku, včetně pastvin

Hřebčín Napajedla.

Ministerstvo kultury dnes prohlásilo celý areál hřebčína v Napajedlích na Zlínsku za kulturní památku. Tedy nejen samotnou budovu, ale včetně navazujících pastvin. Rozhodnutí předcházelo přezkumné...

4. září 2026  16:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×