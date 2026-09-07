Zájemci o zakázku mohli nabídnout s obnovou objektu kina také stavbu podzemního parkoviště a jeho následný provoz, což vítězná firma učinila „Díky tomu se promění celé náměstí Práce v relaxačně odpočinkovou zónu,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO).
Náměstí nyní z části zabírají parkovací místa, která zaniknou a nahradí je podzemní parkoviště s kapacitou nejméně 230 míst. „Tímto projektem tak zrekonstruujeme nejen objekt kina, ale proměníme také celé náměstí do pobytově odpočinkové zóny, čímž získá celá lokalita novou podobu a zvýší se její atraktivita,“ uvedl Korec.
Zůstane pouze parkoviště za Obchodním domem. Město by mělo získat dotace necelých 200 milionů korun.
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Zakázka na přestavbu Velkého kina finišuje, strop je 630 milionů
Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932, kvůli špatné statice je deset let zavřený. Původní kapacita hlediště Velkého kina byla přes 2 000 míst, postupně se snížila na 1010 sedadel, což byl největší kinosál s celoročním provozem v republice.
Objekt byl však poškozený za války, špatnou údržbou i dalším zatížením. Z Velkého kina bude po obnově multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029.
Sály pro promítání, festivaly i výstavy
Při rekonstrukci budovy stavbaři zachovají ocelovou nosnou konstrukci, která je kulturní památkou. V interiéru bude jasně viditelná. Doplní ji vnější ocelová konstrukce, která zajistí stabilitu a převezme zatížení. Vnější podoba budovy bude podobná, boční vstupy nahradí výsuvná a otevírací okna.
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Ve zlínském Velkém kině vzniknou po přestavbě dva sály, říká architekt
Sál se při rekonstrukci rozdělí na dva prostory. Hlavní sál bude víceúčelový, umožní stupňovité výsuvné sezení pro přednášky, filmová promítání či festivaly, ale také využití celé plochy sálu pro výstavy, veletrhy, konference nebo koncerty.
Víceúčelový bude i malý sál, poslouží pro divadelní a taneční představení, koncerty, konference nebo filmová promítání, případně jako zázemí pro občerstvení při velkých akcích. Menší sál bude mít kapacitu přibližně 200 míst, do velkého sálu se vejde kolem 800 sedících diváků.