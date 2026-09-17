Z toho bude 260 míst určených veřejnosti. Díky tomu se před kinem zruší stávající nadzemní parkoviště, místo něhož bude piazzetta.
„Náměstí Práce má potenciál stát se jedním z nejpříjemnějších veřejných prostorů v této části Zlína. Přesunutím parkování pod zem získáme prostor pro zeleň, odpočinek a setkávání lidí,“ prohlásil primátor Jiří Korec (ANO).
V soutěži města měla nabídnutá cena váhu 80, parkoviště 20 procent. Závěrečné nabídky podaly dva zájemci, kromě PSG ještě sdružení firem Zlínstav a Geosan, které parkování nenabídly.
Hotovo může být v lednu 2029
„Velké kino je pro Zlín mimořádně významná stavba a pro PSG má i silný symbolický rozměr. Téměř před sto lety ho vybudovali naši předchůdci ze stavebního oddělení firmy Baťa, ve které máme své kořeny,“ sdělil předseda představenstva PSG Peter Surovič.
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Firma chce práce začít letos v říjnu a skončit v lednu 2029. Podle Suroviče má budování parkoviště smysl proto, že se změní náměstí Práce. „Taková příležitost by se už nemusela naskytnout, což by bylo pro naše město škoda,“ míní Surovič.
Město uzavřelo s PSG koncesní smlouvu, podle níž firma podzemní parkoviště postaví a 70 let ho bude moci provozovat. V takovém případě by se zrušilo nadzemní parkoviště pod Obchodním domem. PSG ale může provozování převést na město, nebo jeho technické služby. Pak by se nadzemní parkoviště rušit nemuselo, protože příjmy z obou parkovišť by šly městu.
PSG, které chce vedle Velkého kina v nejbližších letech postavit i novou výškovou budovou, hodlá podle Suroviče převést parkoviště na město, nebo technické služby. Nemá ambici ho provozovat 70 let.
Obsáhlý materiál na poslední chvíli
Opoziční zastupitelé měli výhrady k některým podmínkám koncesní smlouvy, například k její délce. Pak i k tomu, že obsáhlý materiál dostali na stůl teprve před pár dny.
„Měli jsme šest dní na to, abychom rozhodli o závazku na dalších 70 let. Dělali jsme, co jsme mohli a poslali městské radě 70 připomínek. Nebylo však v naší moci stihnout vše, proto se dnes zdržíme hlasování,“ nastínil zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).
„Chtěli jsme Velké kino, které je deset let zavřené, i když se cena za jeho opravu zdvojnásobila. Skvělé je, že máme dotaci. Ale trápí nás množství materiálů a sedmdesátiletý závazek,“ shrnula Kateřina Francová (STAN).
Větší sál s kapacitou 1 420 míst
Město na přestavbu kina získalo zhruba 200 milionů korun z dotací. Korec sdělil, že nemá radost z toho, že se příprava protáhla a že by byl raději, kdyby se stihla dřív. Navíc se výsledky soutěže schvalovaly na posledním zastupitelstvu před říjnovými komunálními volbami.
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Opoziční zastupitelé se také ptali, proč si město podzemní parkoviště nepostavilo samo. Podle primátora na to nemá peníze. Oceňovali naopak, že spolupracuje se soukromou firmou na svém rozvoji.
Rekonstrukce Velkého kina počítá se zachováním jeho ocelové nosné konstrukce, která je kulturní památkou. Stabilitu však nově převezme vnější ocelová konstrukce. Vzhled kina se příliš nezmění.
Nová budou bude mít výsuvná a otevírací okna, která nahradí boční vstupy. Dva sály se mohou využívat pro kulturní, společenské či sportovní akce. Velký bude mít kapacitu 1 420, menší kolem 200 míst.
Zastupitelé schvalovali i výsledky soutěží na zástavbu lokalit Březnická v centru Zlína a Boněcký rybník v Přílukách. Na Březnickou má brněnská developerská firma Trikaya postavit osm velkých domů, v nichž má být až 400 bytů, včetně služeb a podzemního parkování. Prodejní cena je 365 milionů korun, což znamená jednu z největších transakcí v historii města.„Smlouva je ze strany navrhovaného vítěze podepsaná,“ přiblížil Korec. Zmínil i smluvní pojistky, například to, že město pozemky prodá, až bude mít investor povolení a budovy rozestavěné. Při výstavbě musí dodržovat závěry urbanistické studie.“Investor aktuálně tvrdil, že chce mít do pěti let hotovo. Držím mu palce, povolovací proces nebude jednoduchý,“ zmínil Korec.
Zastupitelé STAN už dříve říkali, že by si město mělo byty stavět samo, ne pozemky prodávat. Současně tvrdí, že rozvoj města bez soukromého kapitálu není možný. Výhrady měli stejně jako Zlín 21 k podmínkám smlouvy s investorem. „Byl bych rád, kdyby byly pojistky co nejlepší a město maximálně kryto. Zkušenosti s torzy máme celkem velké. Nevím, jestli se to stoprocentně děje,“ nastínil zastupitel Pavel Simkovič (STAN). Mínil smlouvu o smlouvě budoucí, kde město snižovalo sankce za to, že investor některé podmínky nedodrží. Zlín 21 zase upozornil, že by investor mohl převést práva na jiný subjekt a tím se vymanit ze stanovených podmínek.
Pokud jde o Boněcký rybník, pozemky tam získá za 254 milionů korun vsetínská firma Fastav, která tam podle urbanistické studie postaví 11 domů, v nichž bude asi 250 bytů. Město tam bude chtít postavit dva domy s 50 až 60 byty.