„Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze sklepů nebo garáží. Nejvíce zasažené byly Karolinka a právě Velké Karlovice, kde bylo 24 výjezdů,“ řekl mluvčí hasičů David Martinec.
Hasiči začali vyjíždět kolem 16:30, po třech hodinách se situace uklidnila. V deseti případech odstraňovali spadené stromy, také čerpali vodu a uvolňovali propusti zatopených silnic. Kromě Karolinky a Velkých Karlovic zasahovali i ve Vsetíně nebo Rožnově pod Radhoštěm.
Bouřky také zkomplikovaly dopravu. Místy byly zaplavená silnice a až do nočních hodin byla kvůli podemletým kolejím uzavřena železniční trať mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi.
Meteorologové už odpoledne varovali před extrémně silnými bouřkami s přívalovými srážkami v Beskydech. Ve Velkých Karlovicích vystoupala hladina Vsetínské Bečvy na třetí pohotovostní stupeň značící ohrožení. V Karolince padaly velké kroupy.
Mimořádně silné srážky nad Velkými Karlovicemi následně způsobily prudký nárůst hladiny Vsetínské Bečvy.
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Hladina ve Velkých Karlovicích mezi 18:00 a 18:40 vystoupala na třetí povodňový stupeň, bylo tam až 241 centimetrů vody, běžně je to kolem 90 centimetrů. V 19:30 hladina klesla na 216 centimetrů a platil druhý stupeň, který znamená pohotovost. Voda se pak valila dál směrem na Vsetín.
„Řeka se během několika desítek minut zvedla ze stavu sucha až na třetí stupeň povodňové aktivity. Přibližně po dvou hodinách dorazila povodňová vlna i k nám do Janové,“ popsal Jan Husák, kterému se podařilo natočit příchod povodňové vlny na video.
„Musím říct, že mi z toho pořád běhá mráz po zádech. Ten nástup byl neuvěřitelně rychlý. Připomíná to, jak obrovskou sílu má voda v krajině a jak málo času někdy stačí k tomu, aby se klidný tok změnil v nebezpečnou řeku.“
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O něco později natočil rychlý nástup vodního živlu Petr Mikuš u splavu ve Vsetíně. Překvapilo jej, že vůbec nezafungoval výstražný systém ve městě.
„Vědělo se asi dvě hodiny dopředu, že vlna přijde, a nikde nic. Nechci ani domyslet, kdyby se někdo pohyboval nebo opaloval na různých ostrůvcích v korytě řeky ve spodní části města,“ zdůraznil. Ve Vsetíně by totiž takovou nárazovou vlnu čekal málokdo, přímo ve městě totiž spadlo jen pár kapek.
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