S králem obešli domácnosti děvčat ze stejného ročníku, takzvaných družic. „Letos je jich sedmnáct, takže to je hodně dlouhé,“ řekl jeden z legrútů Martin Darek Franta. I on byl před osmi lety vlčnovským králem.
Letošní král se obchůzky se svou družinou nemohl dočkat. „Těším se moc. Chystal jsem se na to, upletl jsem si i tatar,“ uvedl král, kterého legrúti časně ráno vyzvedli doma u Dacíkových.
„Tatar“ se na jihovýchodě Moravy říká pomlázce upletené z čerstvých z vrbových proutků, kterou chlapci při obchůzkách po vesnici „omlazují“ děvčata.
Vlčnovem po roce opět projela Jízda králů. Vedl ji malý František Dacík
Pro rodinu Dacíkových nejsou „královské“ povinnosti ničím novým. Jejich starší syn František byl králem loni. Ostatně králem byl v minulosti i otec obou chlapců Marek.
„Kroje jsme měli nachystané z minulého roku, tak jsme je jenom vytáhli ze skříně. Důležité bylo nechat upéct vdolečky, nabarvit vajíčka, upekli jsme velikonočního beránka a nachystali tady zázemí, pohoštění,“ uvedla matka krále Marie Dacíková.
Rodina si velmi cení, že má dva krále za sebou. Je to unikát. Na Slovácku tuto úlohu vnímají jako velkou poctu, ovšem je to také důležitý závazek, který je spojený se spoustou povinností a výdajů.
„Jsme za to velice rádi. Bylo to přání manžela, když byli kluci malí, aby byli oba dva a nejvíc si přál, že by byli kluci rok po sobě, aby to něčím bylo originální. Povedlo se to,“ uvedla Dacíková.
Legrúti s králem v čele průvodu procházeli obcí, zpívali, na ramenou nesli téměř dvanáctimetrovou pomlázku z vrbového proutí, které se ve Vlčnově říká kančúch. Legrúti ho upletli v sobotu. „Trvalo to asi pět hodin,“ uvedl Franta.
Dnes i při přípravách vzpomínal, jaké to bylo, když byl králem. „Úplně se to otočilo. Byl jsem desetileté dítě s těmi osmnáctiletými. Teď jsem já ten osmnáctiletý a máme svého krále, bereme ho na mrskačku s ročníkem a je to takové nostalgické, krásné si zavzpomínat,“ uvedl Franta.
Děvčata měla pro mládence připravené barevné stužky se svým jménem. Chystala i občerstvení. „Máme vdolečky, chlebíčky, sekanou, slivovici i pivo. Těšily jsme se na to. Tím, že jsme jeden ročník, tak je to takové vzácnější a hezčí,“ uvedla jedna z dívek Tereza Kučerová.
Letošní vlčnovský král se na veřejnosti po boku své družiny poprvé oficiálně představil na krojovém plese koncem ledna. Družinu s králem čeká také stavění máje.
Vrcholem společných akcí bude o posledním květnovém víkendu Jízda králů, na kterou do Vlčnova každoročně přijíždějí tisíce lidí.
Král oblečený v ženském kroji a s růží v ústech při ní pojede na koni v čele průvodu. Jízda králů byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi.
25. května 2025