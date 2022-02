Šoféra zmohl mikrospánek a smetl protijedoucí auto, ženu museli vystříhat

K nehodě došlo krátce po půl sedmé ráno na hlavním silničním tahu I/50, který spojuje Zlínský a Jihomoravský kraj se Slovenskem. Kvůli nehodě byla komunikace na tři hodiny uzavřena.

Řidič škody jel směrem na Uherský Brod. „Zřejmě velká únava zapříčinila, že muž upadl do mikrospánku. Jen okamžik tak stačil k tomu, aby neřízené vozidlo přejelo do protisměru, kde levou přední částí narazilo do vozidla značky Toyota,“ popsala policejní mluvčí Milena Šabatová.

Škodovka po nárazu zůstala na silnici, druhé auto však sjelo do příkopu vedle silnice. Vozidlo bylo značně zdeformované a řidičku, která v něm zůstala zaklíněná, museli složitě vyprošťovat hasiči.

„Celý zásah byl komplikován špatným terénem. Hasiči si museli odřezat dřeviny okolo vozidla. K co nejšetrnějšímu vytažení zraněné bylo nutné použít hydraulické vyprošťovací zařízení a k tomu mnoho dalších prostředků, aby ženu co nejrychleji dostali ven z vozu do péče posádky zdravotnické záchranné služby,“ vylíčila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči ženu vyprostili po dlouhých minutách zásahu včetně odřezání střechy vozidla s pomocí páteřové desky.

„U vozidla dále provedli protipožární opatření a odpojili autobaterii. Taktéž došlo u vozidel k úniku provozních kapalin, které hasiči zasypali sorbentem,“ doplnila Javoříková.

Mluvčí krajské záchranné služby Jakub Omelka informoval, že muž utrpěl zranění v horní části těla. „ Řidička druhého vozu skončila po narázu zaklíněná ve vozidle. Po celou dobu zásahu našich záchranářů byla při vědomí. Utrpěla středně těžká zranění a byla převezena na urgentní příjem KNTB ve Zlíně,“ sdělil Omelka.

Policisté u obou motoristů vyloučili přítomnost alkoholu. Škodu na vozidlech předběžně vyčíslili na sto osmdesát tisíc korun.