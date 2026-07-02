Lebka svatého Lukáše bude umístěná v Královské kapli v bazilice Panny Marie a Cyrila a Metoděje. Stejně jako před osmi lety lebka svaté Ludmily, bude i lebka svatého Lukáše položená u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Po oba sváteční dny si ji na Velehradě mohou prohlédnout návštěvníci tradičních cyrilometodějských slavností.
„Zvažovali jsme, zda od toho neustoupíme s ohledem na nedávný incident s odcizením lebky svaté Zdislavy. Ale nakonec se to podařilo. Samozřejmě zajistíme všechna potřebná bezpečnostní opatření,“ potvrdil tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
Ostraha bude bude podle něj velmi důkladná. Konkrétní opatření odmítají pořadatelé upřesnit z bezpečnostních důvodů, aby neusnadnili práci případným nenechavcům.
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Restaurátoři dolovali lebku z betonu šestnáct hodin, výslech urychlil růženec
Svatý Lukáš je autorem třetí knihy Nového zákona, tedy jednoho z evangelií, které sepsal zhruba v roce 70, přestože nebyl přímým Ježíšovým učedníkem.
Jeho vyprávění je známé tím, že se nejvíce ze všech evangelií věnuje Panně Marii. Jako jediný z evangelistů nebyl židovského původu, stýkal se údajně s apoštolem Pavlem.
Vystudoval lékařství a proto je uctívaný také jako patron lékařů. Jeho ostatky jsou uložené v Padově, lebku pak odvezl král a pozdější římský císař Karel IV. do Prahy.
Jedna z nejcennějších relikvií na českém území
Po staletí byla lebka považována za jednu z nejcennějších relikvií českých zemí. Její autentičnost dokládají historické listiny i dobové nápisy přímo na lebce.
Ostatky zkoumali na konci 90. let antropologové a potvrdili, že lebka patří ke kosterním ostatkům a patří muži, který zemřel mezi lety 72 až 416 našeho letopočtu. Lebka je po staletí součástí Svatovítského pokladu katedrály sv. Víta v Praze.
„Antropologický výzkum potvrdil pravost lebky. Je velká vzácnost vystavit ji na Velehradě,“ doplnil Kořenek.
Dvoudenní Dny lidí dobré vůle symbolicky zahájí sobotní Modlitba za vlast v bazilice, které se tradičně účastní představitelé státu, hasiči, zdravotníci, policisté a veřejnost.
Při ní pořadatelé připomenou významné české zdravotníky, mimo jiné dva lékaře z obce Vlkoš na Hodonínsku, kteří před okupací za druhé světové války odešli do Anglie, kde dostudovali medicínu a sloužili československým pilotům RAF. Jejich život připomíná také jedna z výstav na Velehradě.
Desítky dobrovolníků pro vozíčkáře
Už od čtvrtka se na poutní místo sjíždějí dobrovolníci kvůli mezinárodnímu setkání vozíčkářů. Těch se zde během let vystřídalo už 1 600 a počet dobrovolníků, bez kterých by se taková akce neobešla, je podobně vysoký.
„Bez nich by se to vůbec nedalo zrealizovat. Pro mladé lidi je to mimořádná věc, někteří se zde poprvé v životě sekávají a mají možnost se starat o lidi s postižením,“ poukázal Michal Umlauf z Maltézské pomoci, která každoročně zajišťuje setkání vozíčkářů. „Očekáváme, že dorazí asi 150 účastníků, zhruba o 80 se budou starat dobrovolníci, ostatní přijedou s příbuznými,“ doplnil.
V sobotu, v předvečer státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů, se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Vystoupí na něm Jiří Pavlica s Hradišťanem, Hana a Petr Ulrychovi, Štěpán Rak, zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů nebo Česko-slovenský orchestr a sbor lékařů Čolek.
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Velehrad ožil cyrilometodějskými slavnostmi, dorazilo asi 30 tisíc lidí
Slavnosti vyvrcholí v neděli Národní poutí a Slavnostní mší svatou na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul.
Bohoslužba jako obvykle začne v 10.30, v době největšího slunečního svitu. Velké nádvoří navíc neposkytuje téměř žádný stín.
„Je to velmi složité, protože nádvoří zastínit nejde a dlažba je rozpálená. Lidé ale mohou najít stín ve vzrůstajících stromech v parku u baziliky. Už jsme zažili i takto teplé období. Doufám, že lidé se na to připraví, vezmou si třeba stoličku, aby si mohli sednout, deštník proti slunci nebo dostatek vody. K dispozici budou i všechna pítka na Velehradě,“ prohlásil starosta obce Aleš Mergental.
Dopravní uzávěra obce
Mezi účastníky bohoslužby také budou procházet dobrovolníci z Maltézské pomoci s vodou, případně pomohou v případě, že se někomu udělá špatně.
V obci platí po oba dny dopravní uzávěra. Od sobotní 14. hodiny až do nedělní 17. hodiny do ní bude vjezd pouze pro osobní vozidla s vydaným povolením. Ve stejném čase budou nepřetržitě k dispozici dvě záchytná odstavná parkoviště, jedno na obchvatu Starého Města, druhé u obce Tupesy.
Řidiči zde mohou nechat zaparkovaná vozidla a do obce dojít pěšky nebo využít obousměrnou kyvadlovou dopravu, která bude po celou dobu jezdit i z těchto parkovišť až do centra obce. Další hromadná doprava doveze poutníky z Uherského Hradiště a Starého Města.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
„Jsme také připravení na cyklisty, kteří přijíždějí každoročně a jejich počty se zvyšují. To nás velmi těší. Cyklopoutníky velmi vítáme a jsme na ně připravení, jak úschovnou kol, tak případně vodou k opláchnutí ve stanovém městečku,“ upozornil Mergental.
Místní kemp je každý rok pár dnů před slavnostmi kapacitně zcela zaplněný. Návštěvníci mohou jeho služby využít zdarma.
Bohatý doprovodný program i tentokrát nabídne po oba dny akce pro všechny generace. Upozorní také na dvě knihy. Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík bude v neděli podepisovat knihu rozhovorů Na život není nikdo sám.
V kostelíku Cyrilka bude k vidění výstava ilustrací japonské výtvarnice Nanako Ishidy ke knize Petra Hudce Legenda o snu. Příběh určený mladým čtenářům přibližuje rok 1421, kdy velehradský klášter napadli a vypálili husité.
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5. července 2025