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Mraky nad Velehradem při mši zmizely. Biskup dal věřícím tři „nevyžádané rady“

Jana Fuksová
  16:47
Přes dvacet tisíc návštěvníků a poutníků z celé země se zúčastnilo dvoudenních cyrilometodějských slavností na Velehradě. Večer lidí dobré vůle i Národní pouť jsou oslavou Státního svátku příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Brněnský biskup Pavel Konzbul při dnešní slavnostní bohoslužbě řekl, že společnost čelí individualismu a krizi hodnot i smyslu.

Podle předpovědi počasí mělo před polednem začít pršet a teploty vystoupat maximálně ke 20 stupňům Celsia. Na poutní Velehrad si proto řada návštěvníků přibalila deštník nebo pláštěnku. Těsně před začátkem slavnostní poutní mše svaté na nádvoří před bazilikou Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, se ale mraky protrhly a občas dokonce vysvitlo slunce. Rozpršelo se až po jejím skončení.

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20 tisíc věřících. (5.7.2026)
Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20 tisíc věřících. (5.7.2026)
Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20 tisíc věřících. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. (5.7.2026)
Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20 tisíc věřících. (5.7.2026)
Lebka svatého Lukáše bude vystavena na Velehradě. Je to jedna z nejcennějších relikvií na našem území. (červenec 2026)
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„Vyšlo to výborně, přijeli jsme v kroji už popáté, a kdybychom zmokli, byla by to pro kroj velká škoda. Takové podmračené počasí je ale mnohem lepší, než když bývají vedra,“ přiblížila Pavlína Hladká, která přijela s manželem Jakubem ze Sazovic na Zlínsku.

I tento pár byl letos součástí průvodu krojovaných, kteří se na Velehrad sjeli z téměř všech krajů. Dorazili i pěší poutníci ze sv. Kopečku u Olomouce i sv. Hostýna, cyklisté z různých míst Zlínského kraje, hudebníci a tisíce věřící z Česka i zahraničí. Mezi návštěvníky nechybělo více než 150 vozíčkářů, kteří přijeli na tradiční mezinárodní setkání.

Zpomalte, čtěte a buďte odvážní

Hlavním celebrantem letošní slavnostní bohoslužby byl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, zúčastnilo se také 17 biskupů a více než stovka kněží a jáhnů. Hlavním kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Ten v kázání mimo jiné nabídl tři rady, které uvedl anekdotou o Popelce.

„Popelka otvírá oříšky. První otevře a není v něm nic, otevře druhý a zase nic, otevře třetí, vykoukne červ a říká: Děvče, smůla, co?. Budou to z mé strany sice prázdninové rady nevyžádané, nicméně dovolte mi je říci,“ vyprávěl Konzbul.

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Ve třech poselstvích pak vyzval ke zpomalení, k četbě knih a odvaze dělat správná rozhodnutí i v čase nejistoty a obav.

„I v naší době stojíme před výzvami – čelíme individualismu vyztuženému sociálními sítěmi, čelíme krizi hodnot a smyslu a mnozí si začínají opět uvědomovat, že svobodu je třeba bránit. Těžko v takové době nemít strach. Strach nás ale nemusí paralyzovat, můžeme ho proměnit v hnací sílu,“ prohlásil brněnský biskup.

Velehradská výzva pro každého

Už během sobotní Modlitby za vlast, která Dny lidí dobré vůle oficiálně odstartovala, představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, novou Velehradskou výzvu. Ta zase nabádá ke smíření a dialogu v celé společnosti.

„Budoucnost naší země nezačíná v parlamentu, ve vládě, státních institucích ani na sociálních sítích. Začíná v lidském srdci, v rodinách, mezi sousedy a přáteli,“ vysvětlil Nuzík. „Naše země nepotřebuje další rozdělování. Potřebuje více lidí, kteří budou hledat to, co spojuje. Vidíme, jak naši společnost oslabují polarizace, nedůvěra a agresivita. Proto chceme připomenout, že smíření, dialog a vzájemná úcta nejsou projevem slabosti, ale podmínkou dobré budoucnosti naší země,“ doplnil.

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V kodexu výzvy je například úcta k ostatním, i když přemýšlejí jinak, hledání toho, co nás spojuje, nejdříve naslouchání a teprve odpověď. Každého pak výzva nabádá ke třem krokům: k osobnímu závazku, každodennímu dobrému skutku a každoročnímu obnovení na Velehradě.

Relikvie svaté Ludmily lákala věřící

Arcibiskup Nuzík před nedělní bohoslužbou podepisoval u baziliky knihu rozhovorů Na život není nikdo sám.

„Manželka ji přečetla za jeden večer. Já se k tomu teprve chystám a moc se těším,“ prozradil Štěpán Matějka z Olomouce. „Jezdíváme sem tak každý druhý třetí rok, ale když jsme byli mladší, byli jsme na Velehradě pokaždé,“ upřesnil.

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě navštívilo během dvou dnů více než 20 tisíc věřících. Poutníci mohli během dvou dnů obdivovat lebku svatého Lukáše, která je součástí svatovítského pokladu. Byla vystavená v Královské kapli v bazilice, jen během bohoslužby se přesunula na pódium. (5.7.2026)

Letos pro ně i další věřící bylo příjemným překvapením vystavení lebky svatého Lukáše, kterou do českých zemí přivezl Karel IV. Relikvie je součástí svatovítského pokladu a pořadatelé její dočasné umístění v Královské kapli v bazilice oznámili z bezpečnostních důvodů až těsně před slavnostmi. Svatý Lukáš je považovaný za evangelistu a je autorem třetí knihy Nového zákona, tedy jednoho z evangelií. Vystudoval lékařství a je uctívaný také jako patron lékařů a zdravotníků, které letošní Dny lidí dobré vůle připomínaly.

O relikvii byl během slavností velký zájem a lidé čekali ve frontě, aby vzácné ostatky spatřili nebo se u nich mohli pomodlit. Lebka byla vystavená u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, podobně jako před několika lety lebka svaté Ludmily.

Vyznamenání pro Alfreda Strejčka

Česká biskupská konference při slavnostní bohoslužbě udělila několik ocenění. Například Řád sv. Cyrila a Metoděje převzal český herec, recitátor, moderátor a pedagog Alfred Strejček, kterého na Velehradě doprovázela manželka, herečka Jitka Molavcová.

Charitativní sobotní koncert Večer lidí dobré vůle vynesl 730 tisíc korun.

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