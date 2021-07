Poutníci se vrátili na Velehrad, pondělní mši navštívilo 15 tisíc věřících

Večer lidí dobré vůle mohlo navštívit maximálně pět tisíc lidí, pondělní poutní mše už byla bez omezení, přišlo na ni 15 tisíc věřících.

Výtěžek benefice ve výši bezmála 1,8 milionu korun poputuje na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane nadační fond Adiuvare a také lidé, kteří kvůli pandemii přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. „Mezi velehradské dárcovské projekty nově přibyla také pomoc jižní Moravě, kterou zasáhlo tornádo,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Hlavním tématem v pořadí už 22. slavností bylo poděkování všem nejen v první linii, kteří stále bojují proti covidové pandemii. Slavnosti rovněž připomněly rok sv. Josefa, 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. Významnou součástí byla rovněž příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice.



Nádvoří před bazilikou bylo při nedělním večerním koncertě před bazilikou Nanebevzetí Pany Marie s svatých Cyrila a Metoděje zaplněné, Vládu ČR zastupovala ministryně financí Alena Schillerová, Zlínský kraj hejtman Radim Holiš a desítky zástupců měst a obcí.



Jediné volné místo nebylo ani při tradiční Modlitbě za vlast, která se v bazilice účastní politici, hasiči, zdravotníci, policisté, krojovaní a veřejnost. „Mezi vzácné hosty modlitby patřil armádní generál Emil Boček, jeden z posledních žijících válečných veteránů,“ sdělil tajemník Josef Kořenek.



Letošní program neměl srovnání s tím loňským. Do ulic se vrátili lidé, přijeli kolotočáři, na programu bylo několik výstav, po roční pauze pokračovalo ruční přepisování bible.



Rukopis vzniká už roky

Takzvaný Velehradský rukopis vzniká už od roku 2005 a pokračovat bude ještě nejméně čtyři roky. „Několik desítek prvních zájemců přepsalo v neděli konec Druhé knihy Samuelovy, následovala Kniha Soudců,“ přiblížila Petra Číhalová z velehradské farnosti. Přepsaný už je celý Nový zákon, ze Starého zákona zbývá posledních pár knih.

„Vyjde nám to odhadem na dalších čtyři nebo pět let,“ poznamenala Číhalová s tím, že se opisuje překlad Václava Bognera. V posledních letech se do přepisování zapojilo kolem 400 lidí. Každý přepíše většinou kolem tří až čtyř veršů, přičemž úryvek je daný. Knihy jsou rozepsané tak, aby každý návštěvník dostal za úkol přímo to, co má psát a nemusely se hledat úseky, které právě na něj vycházejí.



Kvůli protipandemickým opatřením byl počet přepisujících omezen, v jednu chvíli mohli být na místě maximálně čtyři lidé, což je polovina jindy obvyklého počtu. Přepisování bible v prostorách Velehradského domu svatého Cyrila a Metoděje pokračovalo rovněž v pondělí dopoledne.



Vozíčkáři přijeli jen z Česka

S omezením se uskutečnilo i setkání vozíčkářů, kteří tentokrát přijeli jen z Česka. Na setkání, jež organizuje Maltézská pomoc, dorazilo na osmdesát lidí, jeden z nich přijel ze Slovenska. O vozíčkáře se staralo přes padesát speciálně vyškolených dobrovolníků. „Kromě tradičních účastníků přijeli i úplně noví, třeba jedna mladá paní přijela poprvé vlakem,“ uvedl Michal Umlauf z Maltézské pomoci.



Slavnosti vyvrcholily pondělní poutní mší, na níž se podle organizátorů sešlo 15 tisíc lidí. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v úvodu vyzdvihnul význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje při šíření evangelia v českých zemích a důležitost další pomoci lidem z jihomoravských obcí, kteří přišli o živobytí a domov po ničivém tornádu. „Neustávejme v pomoci lidem, kteří pomáhají v boji s covidem-19 a pomáhejme lidem postiženým tornádem,“ vyzval později veřejnost kardinál a hlavní celebrant mše Dominik Duka.