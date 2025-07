Marie Nováková, nejstarší obyvatelka Zlína, oslavila úctyhodných 104 let. Bývalá studentka Baťovy školy práce se i ve vysokém věku těší dobrému zdraví a skvělé paměti. Stále žije samostatně ve svém...

Rozmáchli se. Hanácká Slavia Kroměříž se po druhém postupu do fotbalové Chance národní ligy za poslední dva roky mění před očima. Zkvalitňuje kádr, rozšiřuje realizační tým, jedná s potenciálními...

Kolem budovy bývalé banky ČSOB nad zlínským Obchodním domem na pomezí náměstí Práce a Gahurova prospektu se pohybují dělníci a těžké stroje, které se chystají „zakousnout“ do objektu. Pozemek včetně...

Legendární fotbalový útočník Tomáš Skuhravý se vrací do českého fotbalu jako funkcionář. Po změně vlastnické struktury ve Slovácku se stal členem klubového představenstva. Bude tam zastupovat právě...

Dlouhé kolony a čekání většinou v rozmezí pěti až deseti, ve špičce i dvaceti minut. Tak vypadal první pracovní den na opravované třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Ta slouží jako hlavní výjezd i příjezd do...

Stát zavádí protierozní opatření. Pěstovat kukuřici a řepu bude složitější

To, co se dlouho chystalo a v zemědělcích vzbuzovalo obavy, se stane skutečností. Rozsah erozně ohrožených ploch se v České republice zvýší od začátku července zhruba o polovinu, a to z 25 na 50...