Zlepšovák zlínských vědců pomůže diabetikům, glukometry budou přesnější

Navržený senzorický povrch je určený pro elektrochemické glukometry, které měří množství cukru v krvi podle biochemické reakce vyvolané elektrickým proudem.

„Základem nové kompozice je polysacharid chitosan, který má schopnost vázat vodivé kovy. Správná kombinace těchto dvou základních komponent zvyšuje odezvu elektrického proudu na přítomnost glukózy, a to umožňuje velmi přesné stanovení cukrů v krvi,“ popsal Petr Sáha, garant skupiny Energetické a kompozitní materiály v Centru polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati.

Nové složení dokáže stanovit obsah cukru v krvi až o 70 procent přesněji. Senzory budou také stabilnější a rychlejší, zároveň budou mít delší životnost a menší nároky na skladovací podmínky.

Životnost by se mohla prodloužit až na pět let, zatímco u současných je to přibližně půl roku.

„Současné glukometry pracují na principu oxidace glukózy za přítomnosti enzymu. Ten je ale nestabilní, a proto se ho snažíme nahradit nanočásticemi, které by usnadnily přesnější stanovení cukru nebo případně také inzulinu,“ upřesnila Renáta Oriňaková, řešitelka projektu z Katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Košicích.

„Náhradou tohoto enzymu nanočásticemi by navíc mohlo dojít k výraznému snížení ceny samotných senzorů,“ dodala.

Princip nového způsobu měření cukrů už je chráněný přihláškou vynálezu, který nyní posuzuje Český patentový úřad.

Na obou univerzitách aktuálně připravují různé kombinace senzorických materiálů tak, aby dosáhli co největší citlivosti proužků. K praktickému testování zřejmě odborníci přistoupí během několika měsíců.