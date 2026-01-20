Vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva, může nahradit pokusy na zvířatech

Petr Skácel
  16:10
Na unikátním laboratorním modelu lidského tenkého střeva pracují experti z Fakulty technologické a Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle vědců model co nejvěrněji napodobí strukturu i funkci této součásti zažívacího traktu. V budoucnu by mohl nahradit pokusy na zvířatech.

Jde o jeden z dlouhodobých cílů vědců už od začátku minulého století: jak se vyhnout používání laboratorních zvířat? Řešením se ukázaly být laboratorně vytvořené systémy, které simulují živé tkáně nebo orgány.

Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (leden 2026)
Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí týmu Petr Humpolíček. (leden 2026)
Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Markéta Kadlečková představuje metodu 3D tisku. (leden 2026)
Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Monika Muchová připravuje želatinu pro budoucí umělé tenké střevo. (leden 2026)
6 fotografií

„Při testování nových léků se dnes často používají pokusy na zvířatech nebo buněčné kultury. Cílem celé vědecké komunity je ale vyvinout model, který lze vytvořit takzvaně v misce, bude dostatečně věrohodně napodobovat chování lidské střevní tkáně a zároveň s ním bude možné snadno pracovat v laboratoři,“ vysvětlil zlínský profesor a špičkový tuzemský vědec Petr Humpolíček, který je vedoucím výzkumného týmu.

Zatímco jednoduché tkáně, například kůže, se dnes už běžně vytvářejí v laboratorních podmínkách, tenké střevo patří k nejnáročnějším orgánům. Je složené z mnoha typů buněk, které mají rozdílné funkce a chovají se jinak podle toho, kde přesně se ve střevní stěně nacházejí.

Stačí stlačit fólie z plastového odpadu a vznikne elektřina, zjistili vědci ve Zlíně

„Některé buňky vstřebávají živiny, jiné zajišťují obranu, další produkují hlen a další koordinují činnost ostatních buněk. Střevo navíc komunikuje s celým tělem, aby fungovalo tak, jak organismus potřebuje. A do toho všeho vstupují mikroorganismy, které hrají klíčovou roli,“ popsal.

Základem nového modelu je gelová struktura z polymerů, která má lidským buňkám vytvořit co nejpřirozenější prostředí. „To musí být pro buňky příjemné, ale zároveň jim poskytovat správné informace o tom, jak se mají ve střevě chovat,“ říká profesor. „Naším cílem je, aby si buňky v modelu ‚myslely‘, že jsou doma. Jen tak získáme odpovědi, kterým lze věřit.“

Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie

Gel je tvarován pomocí speciálně navržených 3D tištěných forem tak, aby napodoboval vnitřní architekturu střeva. „Je nutné vytvořit výběžky a prohlubně s přesností na mikrometry. Jde o velmi jemnou a precizní strukturu. Používáme speciální formičky, pomocí nichž otiskujeme mikrometrové struktury do gelu,“ podotkl Humpolíček. Teprve poté do modelu vědci vkládají lidské buňky.

Plánují zapojit i střevní mikrobiom

Významnou součástí projektu je snaha zapojit do modelu střevní mikrobiom. „Díky tomu bude model co nejkomplexnější a blízký skutečnému lidskému střevu,“ dodal. Právě mikroorganismy zásadně ovlivňují fungování střeva i vznik zánětlivých onemocnění, jako je například Crohnova choroba.

Využití nového modelu je velmi široké: ve farmacii pro testování nových léků, při studiu zánětlivých onemocnění střev, ale i v oblasti výživy či toxikologie. „Umožní lépe pochopit, jak ve střevě funguje vstřebávání látek, studovat léky, které se vstřebávají přes střevní stěnu, nebo zkoumat onemocnění trávicího traktu, například zánětlivé procesy,“ zmínil Humpolíček.

Vědci zlínské univerzity vyvíjejí speciální materiál pro jaderné elektrárny

Zlínští odborníci spolupracují s Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR a projekt jede přibližně rok, přípravné práce mu ale předcházely několik let.

„Do dvou let bychom mohli mít model, který bude natolik validní, že jej nabídneme kolegům, aby si jej mohli vytvořit ve svých laboratořích,“ věří Humpolíček. V rámci Česka jde o unikát, zlínský tým je první, kdo se do vývoje takového modelu pustil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

Vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva, může nahradit pokusy na zvířatech

Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (leden 2026)

Na unikátním laboratorním modelu lidského tenkého střeva pracují experti z Fakulty technologické a Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle vědců model co nejvěrněji napodobí...

20. ledna 2026  16:10

Studie ukáže, jak se rozdělí zóna Rybníky. Firmy mají obavy o své podnikání

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Vedení zlínské radnice se chce v nejbližších měsících setkat se zástupci firem, které působí v západní části průmyslového areálu Rybníky. Ukáže jim první návrh studie, jak se může lokalita rozdělit,...

20. ledna 2026  12:09

Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a...

20. ledna 2026  10:20

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:51

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Souzený za požár baru se ve vazbě pořezal na krku i paži a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje je od 1. prosince...

Brzy po svém nástupu do funkce se hned začal seznamovat se zaměstnanci, poskytl první rozhovory médiím a založil si nový profesní profil na sociálních sítích. Už to napovídá, jaké budou priority...

19. ledna 2026  9:09

„Pančelko, mně už se to tak líbí.“ Zlínské gymnázium Lesní čtvrť má 90 let

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví 90. let. Při té příležitosti se v...

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví devadesáté výročí svého založení. Při příležitosti tohoto jubilea se v Městském divadle Zlín koná výstava nazvaná Pančelko, mně už se to tak líbí. Představuje...

18. ledna 2026  9:51

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

17. ledna 2026  10:11

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

16. ledna 2026  16:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

16. ledna 2026  15:09

Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami

Nové „chytré“ auto s kamerami bude jezdit po Zlíně a kontrolovat, jestli mají...

Mírné zvýšení cen parkovného zavedla od letošního ledna radnice ve Zlíně. Další novinkou je, že technické služby používají speciální auto, které pomocí kamer kontroluje řidiče, jestli zaplatili....

16. ledna 2026  12:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.