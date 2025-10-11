Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

  17:20
Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Omezení by mělo trvat ještě přibližně hodinu, řekla krátce před 17:00 policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

„Záchranáři vyjížděli k tragické dopravní nehodě, kde jeden člověk i přes veškerou práci záchranářů zemřel. Na místo letěl vrtulník, který se ale vracel prázdný,“ sdělila mluvčí záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Havárie se stala okolo 15:00. „Z důvodu vážné dopravní nehody a jejímu vyšetřování je silnice obousměrně uzavřena,“ řekla mluvčí. Neprůjezdná je silnice od odbočky na Stupavu po odbočku na Boršice na Uherskohradišťsku.

Vytížená silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku. Odtamtud dále směřuje k hranicím se Slovenskem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

