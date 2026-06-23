„Chtěli jsme to zklidnit, situace byla hodně vyhrocená,“ řekl člen osadního výboru Stanislav Zapletal. Upozornil ale, že osadní výbor, což je dobrovolný poradní orgán zastupitelstva, který hájí zájmy místních obyvatel a podává návrhy na rozvoj lokality, o žádném odtržení nemůže rozhodnout.
„Rozhodnout můžou jen občané v referendu. A nikdo neměl ambici vyhlašovat jej tak, aby se konalo během podzimních komunálních voleb,“ sdělil Zapletal.
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Přípravný výbor pro vyhlášení referenda teď bude sbírat informace o plusech a minusech osamostatnění, aby jej pak předložil lidem ve Vážanech.
Důvodem byl nesouhlas s územním plánem, který Kroměříž přijala. A podle kritiků v něm Vážanům téměř v ničem nevyhověla, nový dokument naopak zhorší dopravní situaci a další věci v místní části.
„Cením si toho, že obě strany dospěly k dohodě, byť jednání nebyla jednoduchá,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Město podle něj bude pomáhat sbírat zmíněné informace, což bude i za účasti signatářů petice. „Nadále platí, že současné vedení radnice vnímá Vážany jako nedílnou součást Kroměříže. A že případné odtržení místní části by neprospělo městu ani Vážanům,“ zmínil Opatrný.
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Petici za odvolání osadního výboru podepsalo 166 lidí, ve Vážanech jich žije přes 1 110. Obě strany už se setkaly, konala se i veřejná projednání s obyvateli, na nichž panovala bouřlivá atmosféra.
Zastupitelé také zvolili novou členku osadního výboru a garanta vedení města pro Vážany, kterým se stal radní Jiří Kašík.