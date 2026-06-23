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Vážany odložily plán na referendum o odtržení od Kroměříže, chtějí zklidnit emoce

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  11:30
Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026)

Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026)
Další připomínkou obyvatel Vážan bylo, aby se pozemky v okolí domova pro...
Obyvatelé kroměřížské místní části Vážany debatovali o odtržení od Kroměříže....
Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026)
7 fotografií
Plán na referendum o osamostatnění Vážan se odsouvá. Aspoň prozatím. Lidé v místní části Kroměříže, kteří chystali odtržení od města, svoje plány nyní pozastavili. Zástupci osadního výboru podepsali memorandum o vzájemném urovnání vztahů se signatáři petice, kteří žádali jeho zrušení.

„Chtěli jsme to zklidnit, situace byla hodně vyhrocená,“ řekl člen osadního výboru Stanislav Zapletal. Upozornil ale, že osadní výbor, což je dobrovolný poradní orgán zastupitelstva, který hájí zájmy místních obyvatel a podává návrhy na rozvoj lokality, o žádném odtržení nemůže rozhodnout.

„Rozhodnout můžou jen občané v referendu. A nikdo neměl ambici vyhlašovat jej tak, aby se konalo během podzimních komunálních voleb,“ sdělil Zapletal.

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Přípravný výbor pro vyhlášení referenda teď bude sbírat informace o plusech a minusech osamostatnění, aby jej pak předložil lidem ve Vážanech.

Důvodem byl nesouhlas s územním plánem, který Kroměříž přijala. A podle kritiků v něm Vážanům téměř v ničem nevyhověla, nový dokument naopak zhorší dopravní situaci a další věci v místní části.

Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026)
Místní část Vážany u Kroměříže zvažuje odtržení od města Kroměříž. (únor 2026)
Další připomínkou obyvatel Vážan bylo, aby se pozemky v okolí domova pro seniory staly stavebními. To však podle města nejde, při předloňských povodních totiž byly pod vodou.
Obyvatelé kroměřížské místní části Vážany debatovali o odtržení od Kroměříže. (březen 2026)
7 fotografií

„Cením si toho, že obě strany dospěly k dohodě, byť jednání nebyla jednoduchá,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Město podle něj bude pomáhat sbírat zmíněné informace, což bude i za účasti signatářů petice. „Nadále platí, že současné vedení radnice vnímá Vážany jako nedílnou součást Kroměříže. A že případné odtržení místní části by neprospělo městu ani Vážanům,“ zmínil Opatrný.

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Petici za odvolání osadního výboru podepsalo 166 lidí, ve Vážanech jich žije přes 1 110. Obě strany už se setkaly, konala se i veřejná projednání s obyvateli, na nichž panovala bouřlivá atmosféra.

Zastupitelé také zvolili novou členku osadního výboru a garanta vedení města pro Vážany, kterým se stal radní Jiří Kašík.

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