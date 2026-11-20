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Kdy začínají vánoční trhy ve Zlíně 2026 a kdy mají otevřeno?
|Místo
|náměstí Míru
|Termín
|pátek 27. 11. – středa 23. 12. 2026, povánoční program do 3. 1. 2027
|Rozsvícení vánočního stromu
|neděle 29. 11. v 17:45
|Otevírací doba
|akce denně 9:00–22:00; občerstvení od 10:00; řemeslný jarmark 5.–20. 12. od 9:00 do 18:00
Trhy otevře v pátek 27. listopadu v 16:30 slavnostní zahájení, ve stejnou chvíli se na náměstí objeví velké kovové sochy z KOVOZOO. Podle návštěvního řádu pak náměstí žije denně od 9 do 22 hodin a vstup je zdarma. Jednotlivé stánky mají však vlastní provozní dobu: občerstvení otevírá v 10:00, řemeslný jarmark má otevřeno od 9 do 18 hodin.
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Na první víkend počítejte hlavně s jídlem a pitím. Podle webu pořadatele najdete od začátku na náměstí třicet stánků s občerstvením, od sladkých a slaných dobrot po horkou medovinu, čokoládu, svařené víno nebo punč. Padesát stánků řemeslného jarmarku s dekoracemi a ručně vyráběnými dárky se přidá až v sobotu 5. prosince a vydrží do neděle 20. prosince. Na nákup dárků tak máte jen tři víkendy.
Samotné trhy skončí 23. prosince, náměstí ovšem žije i v povánočním období do 3. ledna a 1. ledna ho čeká novoroční ohňostroj.
Kdy se rozsvítí strom na náměstí Míru?
Vánoční strom se na náměstí Míru rozsvítí v neděli 29. listopadu v 17:45. Pokud chcete stihnout celý program, přijďte už ve čtyři. V 16:00 vystoupí Bartošův dětský soubor s cimbálovou muzikou Valášek a na náměstí se objeví svítící andělé na chůdách. V 17:00 zahraje na housle Veronika Linhartová, v 17:30 zapálí faráři zlínské farnosti první adventní svíci a o čtvrt hodiny později se rozsvítí strom. V 18:00 pak začne první adventní koncert, na kterém vystoupí DOCUKU a zpěvačka ENIESA.
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Rozsvícení se ponese v duchu letošní pohádky, a tak u stromu nebude chybět kovář Mikeš se svým železným kyjem. Pod stromem najdete také dřevěný betlém s Ježíškem, Pannou Marií, svatým Josefem a řadou zvířat. Rozsvěcet se přitom bude živý strom.
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Kovářské téma provází celý advent
Kovář Mikeš u rozsvícení stromu je jen začátek. Pohádkové téma se promítne do výzdoby náměstí i do programu a o druhé, třetí i čtvrté adventní neděli se vždy od 15:00 koná pod vánočním stromem kovářská dílna. Kováři při ní budou přímo na místě kovat železné výrobky a sochy.
Kovové sochy z KOVOZOO ve Starém Městě zůstanou na náměstí až do 23. prosince. Pro děti KOVOZOO chystá i kovodílničky, ve kterých si mohou vyrobit něco vlastního, a to v sobotu 12. prosince od 13:00 a v sobotu 19. prosince od 15:00.
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Program po dnech
Během adventu se na náměstí vystřídá 61 vystupujících a skupin. Hlavní vystupující pořadatel nasadil na adventní neděle, kdy vždy v 18:00 začíná adventní koncert. Mezi známými jmény mimo neděle je F-DUR JAZZBAND se zpěvačkou Alicí Konečnou, který zahraje hned v den zahájení od 17:00.
Nedělní program je určený hlavně dětem. Dopoledne na ně čeká kouzelník Jirka Hadaš, odpoledne tvořivé dílny, kovářská dílna a 13. prosince i dvě loutková představení.
|Den
|Program
|pá 27. 11.
|16:30 slavnostní zahájení programu Adventního Zlína
16:30 vernisáž KOVOZOO, velké sochy na náměstí
17:00 F-DUR JAZZBAND a host Alice Konečná
|so 28. 11.
|15:00 Kde se rodí múzy: 11. ZŠ Malenovice a ZUŠ Malenovice
17:00 Cestující hudba
18:00 adventní taneční STODOLOTÉKA
|ne 29. 11. (1. adventní neděle)
|16:00 Bartošův dětský soubor a CM Valášek
16:00 svítící andělé na chůdách
17:00 Veronika Linhartová, andělské vánoční housle
17:30 první adventní svíce, zapálí ji faráři farnosti Zlín
17:45 rozsvícení zlínského vánočního stromu
18:00 1. adventní koncert: DOCUKU a ENIESA
|po 30. 11.
|17:00 D.T.P.
|út 1. 12.
|17:00 Tokyo & Markéta Holíková
|st 2. 12.
|17:00 Tables
|čt 3. 12.
|17:00 Velký dechový orchestr města Zlína
|pá 4. 12.
|17:00 Co sa u nás urodilo: kapely a muzikanti Zlínska, Kost&Kůže
18:00 Při pátečku DJ
|so 5. 12. (Mikuláš)
|10:30 Andělské dopoledne s HŠ Yamaha
15:00 mikulášské tvoření a malování na obličej
15:00 Kde se rodí múzy: HŠ Yamaha
16:30 Mikulášská družina a nadílka pro všechny děti
17:00 čertovská show
18:00 NIEMANDI
19:00 adventní taneční STODOLOTÉKA
|ne 6. 12. (2. adventní neděle)
|10:30 kouzelné dopoledne pro děti s Jirkou Hadašem
15:00 Stateční kováři, kovářská dílna
16:00 Výtečníci, zkrácená verze muzikálu ZUŠ Zlín
18:00 2. adventní koncert: Kateřina Marie Tichá a Bandjeez
|po 7. 12.
|16:00 přímý přenos vánočního koncertu z obřadní síně
17:30 Nohow
|út 8. 12.
|17:00 Astera
|st 9. 12.
|17:00 ZUŠ Zlín, vánoční zpívání s dětmi
18:00 Česko zpívá koledy; 18:30 Blue Cimbal
|čt 10. 12.
|17:00 Reggay band
|pá 11. 12.
|17:00 Co sa u nás urodilo: kapely a muzikanti Zlínska, FuO
18:00 Při pátečku DJ
|so 12. 12.
|10:30 vánoční dílna pro celou rodinu: výroba obřího vánočního řetězu
13:00 Zlínský vánoční anděl, kovodílničky KOVOZOO
15:00 Kde se rodí múzy: ZUŠ Morava
17:00 Elán Haná revival
18:00 adventní taneční STODOLOTÉKA
|ne 13. 12. (3. adventní neděle)
|10:30 kouzelné dopoledne pro děti s Jirkou Hadašem
14:00 Loutkové divadlo Kozlík: Perníková chaloupka
15:00 vánoční tvořivá dílna: malování baněk
15:00 Stateční kováři, kovářská dílna
16:00 Loutkové divadlo Kozlík: O Luciáškovi
18:00 3. adventní koncert: Alžběta Kolečkářová s kapelou
|po 14. 12.
|16:00 Vonica 80
17:00 Městské divadlo Zlín, vánoční program
|út 15. 12.
|16:00 Děvčice z Vonice
17:00 Matěj Morávek band
|st 16. 12.
|16:00 Malá Vonica
17:00 Za5 vocal sextet
18:30 pouliční vánoční zpívání: Janek Majkus
|čt 17. 12.
|16:00 vánoční skřítkové z Oriana dance
17:00 Kvietah & Včely
18:30 pouliční vánoční zpívání: Petr Fin
|pá 18. 12.
|16:00 DFS Vonička a CM Paléska
17:00 Blanka Šrůmová a kapela Něžná noc
18:00 Při pátečku DJ
|so 19. 12.
|10:30 vánoční koledování pro děti s HŠ Yamaha
15:00 Kde se rodí múzy: ZUŠ Zlín
15:00 kovodílničky KOVOZOO
17:00 New Orleans band Zlín
18:00 adventní taneční STODOLOTÉKA
|ne 20. 12. (4. adventní neděle)
|10:00 vánoční kouzelná neděle s Jirkou Hadašem
15:00 vánoční tvořivá dílna: výroba lucerniček a svícnů
15:00 Stateční kováři, kovářská dílna
15:00 den s charitativní organizací
15:00 Bombarďák, koncert pro děti i dospělé
18:00 4. adventní koncert: Petr Kolář unplugged s kapelou
|po 21. 12.
|17:00 STINGA, The Sting Tribute Band
18:30 pouliční vánoční zpívání: Janek Majkus
|út 22. 12.
|15:00 Betlémské světlo s Charitou Zlín
16:00 Lucie Redlová duo, Lidovky s Luckou; 17:00 Poutníci
|st 23. 12.
|13:00 Avion Big Band
|so 26. 12.
|16:00 vánoční hra, uvádí farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín
|ne 27. 12.
|17:00–19:00 Kačes, Dyják a spol.
|po 28. 12.
|17:00–19:00 JURA Sousedík
|út 29. 12.
|17:00–19:00 Janek Majkus
|st 30. 12.
|17:00–19:00 Adam Caha
|čt 31. 12.
|17:00–19:00 Cestující hudba
|pá 1. 1. 2027
|novoroční ohňostroj; 18:30–21:00 afterparty po ohňostroji, hraje DJ Mark B.
Všední dny, soboty a Vánoční stodola
Program je na náměstí každý den až do 23. prosince, ve všední dny začíná odpoledne. Ve středu 9. prosince v 18:00 se tu zpívá v rámci akce Česko zpívá koledy, v úterý 22. prosince v 15:00 dorazí Betlémské světlo s Charitou Zlín. Poslední den trhů zahraje od 13:00 Avion Big Band.
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Pátky patří kapelám a muzikantům ze Zlínska a od 18:00 DJům. V sobotu odpoledne vystupují děti z uměleckých škol a večer se tančí na Stodolotéce ve Vánoční stodole. Hudba tam podle návštěvního řádu smí hrát nejdéle do 21:00.
Na památku se můžete vyfotit u vánočních fotopointů.
Co se na náměstí děje po Vánocích?
Stánky řemeslného jarmarku zmizí už 20. prosince a samotné trhy skončí 23. prosince. Povánoční období na náměstí Míru potrvá do 3. ledna. Na Štěpána v 16:00 uvede farnost sv. Filipa a Jakuba vánoční hru a od 27. do 31. prosince vždy od 17 do 19 hodin hrají místní kapely a muzikanti.
Nový rok přivítá náměstí v pátek 1. ledna 2027 novoročním ohňostrojem. Po něm od 18:30 do 21:00 následuje afterparty, na které hraje DJ Mark B.