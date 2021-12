Podívejte se do nemocnic, vyčítá hejtman primátorovi Zlína otevření trhů

Problém byl v tom, že se navzdory vládnímu nařízení na místě konzumoval alkohol.

Celá věc má ale i politickou rovinu. Zlínský primátor Jiří Korec řekl, že policejní kontrolu na náměstí poslal zlínský hejtman Radim Holiš. Ačkoliv jsou oba z hnutí ANO, v této věci se jejich názory rozcházejí.

Holiš chtěl před pár dny s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci zrušit všechny akce, kde je více než sto lidí. Město Zlín zase po vládním zrušení vánočních trhů prodloužilo stávající tržiště Pod Kaštany až na náměstí Míru s tím, že se tam nesmí prodávat jídlo a pití přímo ke konzumaci. To se však minimálně ve středu dělo.

„Policisté při kontrole zjistili celkem v 17 případech porušení vládních opatření, sedm se týkalo konzumace alkoholu na veřejnosti, což vyřešili na místě domluvou,“ nastínila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. „Ostatní případy zadokumentovali a prověřují jejich protiprávnost,“ dodala.

Pokud se ukáže, že se některý prodejce dopustil přestupku, bude ho ve správním řízení řešit magistrát, který mu může udělit pokutu.

Prodejci, které MF DNES oslovila, si však myslí, že se ničeho nezákonného nedopustili. Prodávali například punč s alkoholem v uzavřených kelímcích, které si lidé přímo na náměstí otevřeli.

Nic jsme neporušili, hájí se prodejci

„Policie tady byla a sepsala to. Myslíme si ale, že jsme nic neporušili. Je na lidech, co s nápojem, kterým jim prodáme, udělají,“ reagoval jeden z trhovců.

Podle Korce dostali prodejci, kterým město chtělo vyjít vstříc, aby před Vánocemi mohli prodávat své zboží, jasný pokyn, že musí jídlo a pití prodávat jen tak, aby si ho lidé odnesli.

„Bohužel jsem viděl, že to není naprosto zřetelné. Kelímek byl s víčkem, což není motivující natolik, aby si to člověk musel odnést s sebou. Řešili jsme to a mělo by dojít k nápravě,“ zmínil Korec.

„Vzhledem k tomu, že na trhy poslal policii i hygienu hejtman, není v našem zájmu dělat problémy. Když tak jsme připraveni občerstvení zavřít. Pan hejtman obvolal všechno, co šlo, aby nám trhy zarazil,“ tvrdí.

Zlín nerespektuje dohodu, zlobí se hejtman

Holiš řekl, že na krizovém štábu vyzval všechny složky, které to mají v popisu práce, aby případné trhy kontrolovaly ve všech městech kraje. Současně vyzval vedení Zlína, aby je zrušilo.

„Nechápu krok zlínských radních. Považuji ho za nerespektování dohody napříč celým Zlínským krajem. Veškerá zodpovědnost za to, co se děje na náměstí ve Zlíně, jde na vrub vedení města,“ řekl Holiš.

„Vyzval jsem pana primátora a vedení města, aby v takovém stavu provozované trhy zrušili. Věřím, že to ještě přehodnotí,“ dodal.

Zdůraznil, že i když se epidemiologická situace zlepšuje, Zlínský kraj je na tom nejhůře z celého Česka. Proto považuje to, že by si letos lidé nedali na náměstí Míru svařené víno, jen za malý ústupek.

„Poslal bych veškeré vedení města Zlína do krajské nemocnice, aby se přesvědčilo, že tam denně dojíždí 18 nových pacientů,“ vzkázal Holiš. „Udělám všechno pro to, abych ochránil zdraví lidí. To jsem slíbil, když jsem šel do role hejtmana,“ poznamenal.

Policejní kontroly budou pokračovat

Ve Zlíně se zatím ke zrušení trhů nechystají. Korec se naopak pozastavoval už nad tím, když chtěl Holiš před pár týdny zakázat všechny akce, na kterých by bylo více než sto lidí. Po vyhlášení vládních omezení to nakonec neudělal.

Naopak hejtman nebyl nadšený z toho, že ve Zlíně trhy na náměstí nakonec otevřeli. „To, že jsme z jednoho hnutí, neznamená, že musíme mít stejné názory a myšlenky. Žijeme v demokratické společnosti. Každý máme na tuto věc jiný pohled,“ řekl Korec.

Primátor odmítá, že by město otevřením trhů obcházelo vládní nařízení. Podle něho by trhy neměly epidemiologickou situaci zhoršit, protože venkovní prodej je bezpečnější než vnitřní. Ovšem musí odpovídat vládním nařízením. Na to bude i nadále dohlížet policie.

„Kontroly dodržování vládních opatření budou samozřejmě pokračovat,“ vzkázala Kozumplíková.

Pokud se budou prohřešky opakovat, je podle Korce město připraveno proti viníkům razantně zakročit.

„Neotevírali jsme vánoční trhy. Jestli si na náměstí někdo koupí svařák, tak ať si ho odnese. Nechceme lidi buzerovat, ale musí to všechno fungovat s rozumem,“ řekl Korec.

Trhovci budou prodávat i v Kroměříži

Ve Zlíně otevřeli trhy na náměstí Míru, protože tržiště Pod Kaštany je zavřené kvůli rekonstrukci a provizorně otevřený prodej je pouze na menší ploše. Město plánovalo tržiště prodloužit až na náměstí už delší dobu. Ani radní, kteří to schvalovali, však nebyli jednotní. Pro byli členové hnutí ANO a STAN, proti zástupci KDU-ČSL a ODS.

„Nejsem z toho nadšený, ale respektuju rozhodnutí většiny v radě. Rozšíření tržiště mohlo počkat do jara,“ míní náměstek primátora Aleš Dufek (KDU-ČSL).

V mnoha městech kraj trhy po vládním nařízení zrušili. V pátek by však měly být otevřené na Velkém náměstí v Kroměříži. Podle tamního starosty Jaroslava Němce by tím město nic porušit nemělo, protože je povolený prodej doprovodných věcí v souvislosti s Vánocemi.

„Takže se můžou prodávat vánoční ozdoby, jmelí, stromky nebo kapři,“ sdělil Němec.