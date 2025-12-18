Pořadatelé akcí vycítili příležitost, počítají s tím a cíleně připravují zajímavé nabídky, které z festivalových vstupenek dělají atraktivní vánoční dárek.
„Poslední týden před Vánocemi je velmi silný nárůst prodejů a hned po svátcích přichází druhá vlna. Když Ježíšek přinese peníze, lidé je často utratí právě za vstupenky,“ popisuje Michal Žáček, šéf agentury Velryba, která pořádá festivaly Holešovská Regata a Vizovické Trnkobraní.
Zájem je podle něj o všechny typy vstupenek, nejvíce samozřejmě láká nízká cena, která se postupně s blížícím se startem přehlídky zvyšuje.
Prodej lístků probíhá ve vlnách. První nastává hned po oznámení akce, kdy reagují nejvěrnější fanoušci. „Na Regatu jsme prodávali první vstupenky takzvaně naslepo, kdy lidé ještě nevěděli, jaké kapely přivezeme, a za nejnižší možnou cenu 790 Kč,“ poznamenal Žáček.
„A třeba na místě jsme jich prodali rekordní počet, až mě to příjemně překvapilo,“ dodal. A další vzedmutí zájmu přichází právě v prosinci.
„Je cítit, že lidé chtějí plánovat dopředu. Dřív chodily lístky do prodeje až v únoru nebo březnu, dnes by to bylo proti nám samotným,“ říká Žáček. Konkurence festivalů je totiž velká a návštěvníci si chtějí dopředu rozmyslet, kam v létě vyrazí.
Metaloví fanoušci jsou věrnější
„Největší vlna prodejů přichází před Vánocemi, někdy je to až do 24. prosince. Lidé klidně koupí vstupenku na Štědrý den a na poslední chvíli,“ sdělil Majoš Zvonek, který ve Slavičíně pořádá Karpaty Fest a od letoška i Karpaty Hard Fest. Ten cílí především na fandy tvrdší muziky.
„Hard Fest má zatím zhruba o dvacet procent víc prodaných vstupenek než Karpaty Fest. Metaloví fanoušci jsou věrnější a tolik neřeší počasí jako návštěvníci rodinných festivalů,“ všiml si Zvonek.
Také Jan Svoboda z otrokovického Lážo Plážo Festu líčí, že Vánoce patří k hlavním prodejním špičkám. „Pro nás je to důležité měřítko. Vidíme potenciál festivalu a máme dopředu jistotu, že dokážeme akci profinancovat. Nejlépe se prodávají dvoudenní vstupenky, jednodenní přicházejí na řadu až později,“ uvedl Svoboda.
A trend potvrzuje i Jiří Daron, ředitel agentury Pragokoncert. „Cíleně děláme kampaně na to, aby si lidé koupili a darovali zážitek pod stromeček v podobě vstupenky na Masters of Rock. Funguje to, pokud je to něco atraktivního a výjimečného,“ říká.
Podle něj už není výjimkou, že jsou koncerty nebo festivaly v prodeji déle než rok. „Důvod je jednoduchý: akcí je hodně, konkurence obrovská a čím dřív je vstupenka v prodeji, tím větší je šance, že si ji fanoušek koupí,“ podotkl.
„Lineup na Trnkobraní jsme oznamovali až před dvěma týdny a už předtím přišlo hodně dotazů od fanoušků, kdy začne předprodej a že by si už chtěli koupit vstupenky,“ zmínil Žáček.
Hlavní hvězdy jsou známé i rok předem
S dřívějším startem souvisí i fakt, že hudební přehlídky už měsíce dopředu zveřejňují, jaké kapely v létě příštího roku do regionu přijedou.
„Je to marketingový prvek, se kterým do určité míry pracujeme. Komunikujeme kvůli tomu i s agenty kapel, kteří nás do toho sami tlačí,“ řekl Svoboda, podle něhož pořadatelé Lážo Plážo chystají program už i na rok 2027.
„Kapely začínáme oznamovat už během probíhajícího ročníku, hlavní headlinery pak na podzim. U metalových festivalů často ještě dřív,“ konstatoval Zvonek.
„Je to součást strategie. Sociální sítě je potřeba neustále živit a aktualizovat, aby bylo vidět, že se něco děje a že je na co se těšit. Bez toho to dnes nejde,“ dodal.
Oba slavičínské festivaly i Masters of Rock už mají venku i časový rozpis kapel, které v létě přijedou. U vizovické přehlídky přitom dosud platilo, že návštěvníci se dozvěděli jména interpretů až na podzimním festivalu Winter Masters of Rock ve Zlíně. Ten se však letos neuskutečnil.
„Jednodenní festival jsme měli usazený jako obvykle na začátek prosince, ale hlavní balíček kapel zrušil turné a skupiny se přidaly na turné k jiným projektům,“ vysvětlil Daron.
„Nám se již takto rozpadlý program na prosincový víkend nepodařilo dát dohromady. Sehnat kvalitní kapely, které jedou turné, a napasovat je do jednoho prosincového dne, není jednoduché,“ dodal ředitel Pragokoncertu.
Festivaly v létě 2026
Masters of Rock
Holešovská Regata
Vizovické Trnkobraní
Lážo Plážo Fest
Karpaty Fest
Karpaty Hard Fest
Ceny jsou aktuální a platné k vánočním svátkům
13. července 2025