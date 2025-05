Její otec František Gajdošík, který pocházel ze dvanácti dětí ze samoty u Halenkovic, se v roce 1932 stal správce nově založeného Lesního hřbitova ve Zlíně.

Ze Želechovic, kde měl pronajaté malé zahradnictví, se spolu se ženou Ludmilou a dětmi Otakarem a Danou přestěhovali do baťovského domku, který stál u vstupu do areálu. Dana tak prožila své dětství na hřbitově a v jeho okolí. Když přišla okupace Československa, chodila do zlínské Masarykovy školy.