Cestující na Valašsku musejí počítat s výlukami. Místo vlaků jezdí autobusy

Milan Libiger
  16:08
Cestující na dvou železničních tratích ve Zlínském kraji musejí počítat s výlukami, kde místo vlaků použijí autobusy. První se týká trati ze Vsetína do Horní Lidče a dále ke slovenské hranici do Púchova. Začala v polovině února a potrvá do prosince. Problémy s dopravou zatím nejsou tak velké, jak starostové očekávali.
Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec 2024) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...
Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...
Nové nádraží ve Vsetíně (květen 2024)
Nové vlakové nádraží ve Vsetíně (květen 2024)
„Zpětná vazba není tak špatná, čekali jsme to horší,“ konstatoval starosta Horní Lidče Josef Tkadlec. „Potřebujeme, aby i lidé z okolních obcí měli spoje do Vsetína. A to funguje.“

Ve Vsetíně se zase obávali zahuštění dopravy v centru dalšími autobusy. Nyní tam dokončují nové autobusové nádraží.

Trať ze Vsetína na Slovensko uzavře oprava, místo vlaků pojedou autobusy

„V souvislosti s výstavbou nádraží jsme udělali některé rychlé zásahy do dopravy, takže autobusy vyjíždějí po hlavní cestě a mají přednost. Kolony tam nevznikají,“ popsal vsetínský starosta Jiří Čunek.

Zlínský kraj začal vlaky z Horní Lidče do Púchova vypravovat na konci roku 2024. Také tyto spoje nahradily autobusy. V Horní Lidči jsou přistavovány k tamní železniční stanici a na místě lidem radí koordinátor dopravce Arriva, který tady regionální vlakovou dopravu zajišťuje.

„Náhradní autobusy a vlaky na sebe, tak jako při každé výluce, vzájemně čekají,“ upřesnil mluvčí Arrivy Jan Holub.

Autobusy kopírují trasu vlaků

Vlaky, které nejezdí, nahradily autobusy na lince 100 z Valašských Klobouků do Horní Lidče a Vsetína a také na lince 101 ze Vsetína do Horní Lidče a Valašské Senice s tím, že některé jezdí do Púchova. Autobusových spojů na těchto linkách jezdí více, aby pokryly poptávku cestujících.

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec 2024)
Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec 2024)
Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec 2024)
Nové nádraží ve Vsetíně (květen 2024)
„Vzhledem k tomu, že trať kopíruje silnici, nebylo třeba měnit trasy autobusů. Pouze některé vybrané jsou zrychlené a nezastavují na všech zastávkách v obcích, aby dodržely časy vlakových spojů,“ sdělil mluvčí krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Jan Malý. „Lidé si na to museli zvyknout, což je běžné. Neregistrujeme, že by se neměli možnost dostat do zaměstnání a do školy.“

U rychlíkové dopravy, kterou zajišťují České dráhy, jsou všechny spoje v úseku Vsetín Púchov nahrazeny autobusy. Cesta trvá zhruba stejně dlouho. Autobusy, jež nahrazují dva rychlíky 220 a 223 Valašský expres z Prahy do Žiliny, končí v Púchově bez náhrady.

Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

„Na českém území se jízdní doby náhradních autobusů příliš neliší od jízdních dob vlaků,“ upřesnila mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Autobusy z Púchova vyjíždějí o 18 minut dříve a přijíždějí o 10 až 15 minut později.

„Stížnosti na organizaci výluky neevidujeme. Někteří cestující poukazují na samotný fakt, že musí využít náhradní autobusovou dopravu, nicméně na této skutečnosti jakožto dopravce nemůžeme nic změnit,“ uvedla Rajnochová.

Důvodem výluky je oprava trati ze Vsetína přes Horní Lideč ke státní hranici.

Nová křižovatka v Zašové

Výluka mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm je způsobena úpravami nebezpečné křižovatky na hlavním silničním tahu v Zašové. Silničáři tam mimo jiné překládají železniční přejezd dál od silnice. Výluka odstartovala ve středu 11. března a potrvá do 26. května.

„Cílem přestavby křižovatky je zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy, zejména pro řidiče vyjíždějící ze Zašové a odbočující zpět do obce,“ přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Silničáři upravují rizikovou křižovatku, kde hrozí střet s vlakem. Přidají semafory

Křižovatka bude mít světelnou signalizaci a odbočovací pruhy. Zrekonstruuje se také železniční zastávka.

„Jízdní řád autobusů bude stejný jako jízdní řád vlaků. Trať kopíruje silnici, takže neočekáváme velká zpoždění, pokud nedojde k nepředvídatelným situacím,“ dodal Malý.

Silničáři začali s opravou nebezpečné křižovatky u obce Zašová na Vsetínsku. (říjen 2025)

