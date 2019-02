Dvě obce ze Vsetínska přejdou pod okres Zlín, lidé si musí vyměnit občanky

Změna souvisí s plánovaným sjednocením územního členění republiky, které iniciovalo ministerstvem vnitra. Kvůli dvěma souběžně existujícím zákonům některé obce včetně Valašských Příkazů a Študlova patří do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají.

Do Vsetína by to asi pětistovka obyvatel Študlova měla 25 kilometrů.

„Neměli jsme jinou volbu, buď (Valašské) Klobouky, nebo Vsetín. Co se týká finančního úřadu, katastrálního úřadu a dalších věcí, které využíváme, je to pro nás samozřejmě lepší do osm kilometrů vzdálených Klobouk,“ řekla starostka Ladislava Šerá (Sdružení nezávislých kandidátů - Študlov).

Přechod pod okres Zlín však podle ní znamená nutnost výměny občanských průkazů. „Budou se muset měnit i razítka, název školy a další věci, kde je uveden okres Vsetín. Ze začátku to bude nepříjemné, přesto si myslíme, že tato varianta bude pro nás lepší,“ řekla.

Změně okresu před změnou obce s rozšířenou působností dali přednost také ve Valašských Příkazech. Tamní starostka Oldřiška Vaňková řekla, že dojezd i dopravní obslužnost do Valašských Klobouk, které jsou vzdálené asi pět kilometrů, je dobrá.

„Je tam matrika, úřad práce, katastrální úřad, finanční úřad, VZP. Cokoli naši občané potřebují, vyřídí to tam, takže není potřeba jezdit do Vsetína, kam je to přes 20 kilometrů,“ uvedla Vaňková.

Jediné, co se podle ní přechodem z okresu Vsetín do okresu Zlín pro obyvatele obce změní, je popiska v občanském průkazu.

„Všechno ostatní zůstane stejné. Původní okresy už stejně nemají takovou váhu, jako tomu bylo dříve,“ uvedla starostka obce se zhruba 300 obyvateli.

V platnosti zůstane už jen právní úprava

Podle návrhu zákona, který by měla v pondělí projednat vláda, se má okres či obec s rozšířenou působností změnit 33 obcím. V platnosti pak bude pouze jedna právní úprava členění republiky.

Nyní jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu - první je zákon o územním členění státu z roku 1960, který dělí Česko na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česká republika 13 krajů a Prahu.

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Dodnes je podle vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra hodlá ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby byly skladebné - tedy aby obce s rozšířenou působností nemohly spadat do dvou okresů, ale vždy celé jen do jednoho.