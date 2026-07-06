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Stodola z Hodslavic nabízí návštěvníkům skanzenu komfortnější občerstvení

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  11:05
Opravená Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském...

Opravená Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském skanzenu komfortnější občerstvení i nové výstavní prostory. Vznikl také nový přístupový chodník nazvaný Stužka. (červen 2026) | foto: Jan Kolář / Valašské muzeum v přírodě

Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském skanzenu...
Opravená Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském...
Opravená Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském...
Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském skanzenu...
9 fotografií
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm otevřelo zrekonstruovanou Hodslavskou stodolu. Hotová je také první část přístupového chodníku Stužka, který zjednoduší přístup od pokladen do areálu Valašské dědiny a vznikajícího areálu Kolibiska.

Šestiboká Hodslavská stodola je kopií původní roubené stodoly z Hodslavic, jejíž originál pocházel z přelomu 18. a 19. století. Stodola je v muzeu od 70. let minulého století.

Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském skanzenu komfortnější občerstvení. (červen 2026)
Opravená Hodslavská stodola nabízí návštěvníkům Valašské dědiny v rožnovském skanzenu komfortnější občerstvení i nové výstavní prostory. (červen 2026)
9 fotografií

Sloužila jako vstupní objekt a byla zde také provozovna s občerstvením pro návštěvníky areálu Valašské dědiny. Od svého vzniku nebyla dosud zásadně přestavována. Při opravě za 12,7 milionu korun se nově uspořádal vnitřní prostor.

„Architektonické řešení vymezilo jednotlivé provozní zóny jako kuchyň, posezení a výstavní plochu,“ popsala mluvčí rožnovského muzea Pavlína Polášková.

Rožnovské Valašské muzeum v přírodě slaví sto let. A láká novou generaci

„Součástí modernizace byla instalace nové kuchyňské technologie, která umožní efektivnější gastronomický provoz. Návštěvníci mohou využít nové vnitřní i venkovní posezení a prohlédnout si tematickou edukační výstavu umístěnou v apsidě.“

Za deset milionů korun vznikla také první část přístupového chodníku Stužka. Chodník umožní lepší přístup lidem s omezenou schopností pohybu či rodičům s kočárky. Vede částečně po terénu, místy je železobetonová lávka s kovovým zábradlím a osvětlením.

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

„Jsem rád, že se z Hodslavské stodoly stává multifunkční dominanta, která nabídne návštěvníkům stylovou restauraci s novou panelovou expozicí i zázemí v blízkosti venkovního amfiteátru,“ podotkl ředitel muzea Jindřich Ondruš.

„Rekonstrukce Hodslavské stodoly i vybudování první etapy Stužky představují důležitý krok v rozvoji areálu Valašské dědiny a Kolibisek. Záměrem bylo spojit citlivé architektonické řešení s praktickými potřebami gastroprovozu.“

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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