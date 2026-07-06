Šestiboká Hodslavská stodola je kopií původní roubené stodoly z Hodslavic, jejíž originál pocházel z přelomu 18. a 19. století. Stodola je v muzeu od 70. let minulého století.
Sloužila jako vstupní objekt a byla zde také provozovna s občerstvením pro návštěvníky areálu Valašské dědiny. Od svého vzniku nebyla dosud zásadně přestavována. Při opravě za 12,7 milionu korun se nově uspořádal vnitřní prostor.
„Architektonické řešení vymezilo jednotlivé provozní zóny jako kuchyň, posezení a výstavní plochu,“ popsala mluvčí rožnovského muzea Pavlína Polášková.
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„Součástí modernizace byla instalace nové kuchyňské technologie, která umožní efektivnější gastronomický provoz. Návštěvníci mohou využít nové vnitřní i venkovní posezení a prohlédnout si tematickou edukační výstavu umístěnou v apsidě.“
Za deset milionů korun vznikla také první část přístupového chodníku Stužka. Chodník umožní lepší přístup lidem s omezenou schopností pohybu či rodičům s kočárky. Vede částečně po terénu, místy je železobetonová lávka s kovovým zábradlím a osvětlením.
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„Jsem rád, že se z Hodslavské stodoly stává multifunkční dominanta, která nabídne návštěvníkům stylovou restauraci s novou panelovou expozicí i zázemí v blízkosti venkovního amfiteátru,“ podotkl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
„Rekonstrukce Hodslavské stodoly i vybudování první etapy Stužky představují důležitý krok v rozvoji areálu Valašské dědiny a Kolibisek. Záměrem bylo spojit citlivé architektonické řešení s praktickými potřebami gastroprovozu.“