Nádraží ve Valašském Meziříčí čeká miliardová proměna, město si na ni počká

„Vzhledem k rozsahu a náročnosti tento projekt nakonec neprošel přes Centrální komisi Ministerstva dopravy, protože neobhájil ekonomickou efektivitu. Proto jsme nyní přistoupili k jeho redukci,“ uvedl Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy.

Záměr za miliardu korun může ministerská komise schválit během října. „Pokud vše půjde dobře, soutěž na realizaci chceme vyhlásit na konci roku 2025. Hotovo by mohlo být na začátku roku 2027. Záležet ale bude na průběhu správních řízení, která nemůžeme nijak ovlivnit,“ dodal mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Na nádraží vzniknou výtahy, jež zajistí bezbariérový přístup, a stávající podchod se sníží do země o 60 centimetrů.

„Zároveň by mělo dojít k částečné demolici nádražní budovy, aby byl zajištěn přímý vstup do podchodu z ulice a zároveň co nejlépe využity vnitřní prostory objektu,“ podotkl Nejezchleb.

Pro Valašské Meziříčí je klíčové, aby šlo propojit nádraží s dopravním terminálem v areálu bývalé Křižanovy pily, kde radnice chystá stavbu parkovacího domu, městského úřadu, aleje a výhledově také bytových domů.

„Díky výborné spolupráci se Správou železnic se podařilo dohodnout napojení stávajícího podchodu na dopravní terminál, což je nezbytné k tomu, abychom cestujícím zajistili bezpečný přestup z vlaku na autobus a naopak,“ konstatoval starosta Robert Stržínek.

Meziříčské nádraží je důležitý dopravní uzel

Město nyní řeší napojení areálu na ulici Nádražní přes nový kruhový objezd. Na přelomu roku by pak mohla vyhlásit architektonickou soutěž na podobu budov v lokalitě. „V nejoptimističtější variantě se bavíme o tom, že bychom se stavbou dopravního terminálu a dalších nezbytných objektů mohli začít zhruba v horizontu pěti let,“ řekl Stržínek, podle něhož půjde o investici za přibližně 750 milionů korun.

Valašskomeziříčské nádraží je důležitým dopravním uzlem, střetává se tady pět tratí a nádražím projde nejvíce cestujících v kraji. Jeho podoba přitom není dobrá dlouho.

„Náročnost investičních akcí na trati Hranice na Moravě – Horní Lideč i v samotné stanici je ovšem vysoká, a proto jednotlivé stavby etapizujeme. Dělá se rekonstrukce nádraží ve Vsetíně a máme za sebou modernizaci trati také ve směru Valašské Meziříčí,“ reagoval Nevola.

Správa železnic chce pokračovat i v opravě trati mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Začít má na jaře 2027 a skončit tři roky poté.

„V rámci přípravy záměru se ve spolupráci se samosprávami a objednateli dopravy prověří zrušení zastávky Brňov a zefektivnění přístupu k vlakům v Jablůnce. Zároveň stavba počítá se zrušením vybraných přejezdů a jejich případným nahrazením novými mimoúrovňovými kříženími,“ dodal Nevola.

17. srpna 2023