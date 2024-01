Seniorce zlomil ruku, od soudu utekl oknem. Osmiletý trest recidivista odmítl

Podle spisu Koňařík ženu přepadl loni v dubnu, zlomil jí pažní kost a seniorka má dodnes trvalé následky. Když vsetínský soud krátce nato jednal o vazbě, utekl Koňařík z jednací síně oknem, policisté jej tehdy zadrželi až v řece Bečvě.

Obžaloba nyní pro Koňaříka navrhuje osm let vězení. Muž se k přepadení ženy přiznal, policii se sám přihlásil. Nesouhlasí však s navrženým trestem.

Koňařík seniorku přepadl loni 5. dubna u vchodu do panelového domu ve Valašském Meziříčí. Ve chvíli, kdy žena odemykala vstupní dveře, ji chytil za levou ruku a snažil se jí vytrhnout kabelku a tašku s nákupem.

„Následně k ženě přistoupil blíž, chytil ji do takzvané kravaty, stáhl ji po čtyřech schodech dolů na chodník, kde ji strhl na zem a s kabelkou a taškou s nákupem z místa činu utekl,“ uvedla státní zástupkyně Michaela Šoková.

Seniorka utrpěla tříštivou zlomeninu horní části levé pažní kosti a oděrky. Dvakrát musela podstoupit operaci a podle svého zmocněnce má trvalé následky. Podle znalců jí obžalovaný způsobil těžkou újmu na zdraví.

„Chci prohlásit vinu, nesouhlasím však s osmi roky, připadá mi to moc. Myslím, že v mém případě lze uvažovat o polehčujících okolnostech. Omlouvám se poškozené, byla to blbost,“ řekl dnes Koňařík. Odmítl přitom, že by si ženu kvůli věku předem vytipoval. Seniorka však uvedla, že si všimla, že ji sledoval.

Užíval jsem pervitin, přiznal recidivista

Nezaměstnaný jednadvacetiletý muž, absolvent základní školy a otec dvouletého syna, byl v minulosti čtyřikrát odsouzen a nyní je v podmínce. U soudu vypověděl, že byl uživatelem pervitinu.

Koňařík měl dnes u soudu pouta na nohou i rukou, eskorta si opatření vyžádala v souvislosti s jeho útěkem ze soudní síně Okresního soudu ve Vsetíně loni na konci dubna. Po rozhodnutí o umístění do vazby se obžalovaný nečekaně rozběhl k otevřenému oknu v jednací síni.

„Nedbal výzev eskortujících a střežících policistů, aby zůstal stát, vysmekl se policistovi u okna, z tohoto vyskočil a utíkal po ulici Palackého směrem dolů,“ popsala žalobkyně. Policisté jej pronásledovali a použili i varovné výstřely, nakonec muže dostihl policista v řece Bečvě.

„Byl jsem na tom psychicky špatně, chtěl jsem se rozloučit se synkem a s družkou,“ odůvodnil muž dnes svůj útěk.

Je obžalovaný z loupeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za loupež je sazba pět až 12 let vězení.