Valašské Meziříčí může mít atraktivní náplavku, ukázal návrh architektů

Na návrzích spolupracovali se zástupci radnice a poradním týmem architektů s vazbou na město.

„Urbanistický koncept vychází především z historické podoby města. Struktura objektů je navržena jako doplnění chybějících částí zástavby,“ uvedli autoři.

Jejich architektonická studie se týká pozemků mezi oběma břehy řeky a je ohraničená ulicemi Nábřeží, Mostní, Zašovská, Na Tržnici a Vrbenská. Před lety se tato lokalita jmenovala Dolní předměstí a pyšnila se krásnými uličkami. Pak její podobu nenávratně změnilo bourání historických budov a stavba průtahu městem.



Architekti naplánovali, že zde má nově vzniknout moderní tržnice pod nasvíceným mostem či polyfunkční blok Vrbenská tvořený trojicí bytových domů s 20 byty, hotelem a kancelářským objektem. Stát tady má i městský dům se společenským a kulturním zázemí či parkovací dům s 53 místy.

„Studie je rozdělena do tří etap, které lze realizovat samostatně. Aktuálně nejdůležitější je pro nás první etapa, která se zabývá nejen podobou samotné tržnice, ale také úpravou obou břehů Rožnovské Bečvy a vytvořením odpočinkové zóny u řeky,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

„Dlouhodobě jsem vnímala jako problém, že se v centru nedá dostat dolů k řece. Chceme ji otevřít lidem, na jednom nábřeží je umístěná náplavka a na druhém odpočinková zóna na terasách, kde si půjde dát občerstvení a posedět u řeky,“ dodala.

Nápad na proměnu místa ocenili i zástupci opozice. „Je to velmi pěkně udělaný projekt, nábřeží, objekty i galerie jsou dobře zpracované,“ podotkl Denis Rychtar (Piráti). „Kdyby zmíněná část města jednou vypadala takto, bylo by to určitě přínosné,“ souhlasí opoziční zastupitel Jan Trčka (ODS).

Zároveň však upozorňují na zásadní věc, kterou jsou peníze. Například pro letošek radnice vedená ANO a lidovci počítá s investicemi za 147 milionů korun, v nichž hraje prim revitalizace náměstí a letního koupaliště. „Oboje to jsou finančně nákladné akce za desítky milionů korun,“ upozornil Trčka.

Do budoucna navíc Meziříčí plánuje stavbu sportovní haly a vybudování nového městského úřadu či dopravního terminálu. „Když to sečtu, tak jen odhadem jde o investice ve výši 600 až 700 milionů korun. A to nás kvůli koronavirové pandemii čeká hodně nejistá doba,“ zdůraznil Trčka.

Začít s proměnou chtějí v roce 2022

„Nejsem si jistý, zda revitalizace tržnice a nábřeží bude možná bez finanční spoluúčasti soukromých investorů. Samotné město na to nemá peníze, už teď dluží 200 milionů korun a před sebou má miliardové projekty,“ konstatoval Rychtar.

I proto se může stát, že město zůstane jen u první etapy navržené v architektonické studii. Více však napoví až další týdny či měsíce, kdy bude jasná konkrétní cena za proměnu celého místa.

„Zatím ji nemůžeme ani odhadovat. V polovině července to budeme řešit v rámci městské rady, kde zadáme další fázi projektové přípravy,“ reagovala Wojaczková. Podle ní existuje šance, že by Meziříčí mohlo získat státní příspěvek v rámci dotačního titulu na úpravu veřejných prostranství.

„Máme informace, že jej stát bude v brzké době vypisovat. Pak se do něj samozřejmě přihlásíme. Jinak počítáme pro první etapu s financováním z peněz města,“ poznamenala místostarostka. „Pokud všechno půjde dobře, rádi bychom už v roce 2022 kopli do země,“ dodala.