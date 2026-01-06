Valašskému Meziříčí chybí v centru místa pro auta. Postaví tam parkovací dům

Autor:
  16:19
Parkovací dům s kapacitou až 189 míst by mohl vyrůst na místě současného parkoviště na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí. Radnice proto oslovila architekta Zdeňka Fránka, který je autorem studií parkovacích domů v Dolních Břežanech, Plzni nebo Karlových Varech.
Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného českého architekta Zdeňka Fránka. Fasáda je navržena ve dvou variantách, a to buď přírodní z modřínového dřeva, nebo z betonových říms. (prosinec 2025) | foto: Město Valašské Meziříčí

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...
Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...
Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...
Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...
6 fotografií

„Náměstí a centrum našeho města jsou hojně navštěvované nejen během pravidelných kulturních akcí, ale prakticky celý rok. Dokládá to i sčítání dopravy, které jsme si nechali zpracovat,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

„Z těchto dat vyplývá, že z ulice Sokolská směrem do centra odbočí každý týden přes 20 tisíc převážně osobních automobilů. Ty v drtivé většině potřebují někde zaparkovat, avšak kapacita největšího parkoviště na Poláškově ulici je pouze 87 vozidel, což je nedostačující,“ dodal.

Španělé navrhli novou tvář Meziříčí. Křižanova pila bude vstupní branou

Pomoci má nový parkovací dům se třemi podlažími a rovnou zelenou střechou.

„Využijí ho nejen návštěvníci a klienti obchodů a institucí v centru našeho města, ale sloužit by měl také obyvatelům přilehlého sídliště. Jeho podobu i umístění jsme konzultovali s majiteli sousedních nemovitostí a také památkáři,“ sdělil Stržínek.

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

Vjezd i výjezd by měl být na ulici Poláškova, radnice však pracuje také s variantou napojení vjezdu do parkovacího domu přímo z ulice Sokolská.

„Ze sčítání dopravy totiž vyplývá, že v průměru 12 tisíc vozidel týdně odbočuje ve směru od kruhového objezdu U Panáčka do centra města. Díky tomuto napojení bychom dokázali značnou část dopravy směřovat přímo k parkování v novém objektu,“ vysvětlil starosta Stržínek.

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Podle něj má Valašské Meziříčí jasno, jak bude nový parkovací dům vypadat, pořád je ale na začátku.

„Nyní je před námi vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace, který by měl celou stavbu připravit až po realizační dokumentaci a také upřesnit náklady, aktuálně odhadované na 250 milionů korun,“ poznamenal Stržínek.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bylo mi jasné, že je zle. Myslivec při lovu zachránil vysílenou seniorku

Petr Jordán ze Zlína zachránil starší pohřešovanou ženu ve špatně přístupné...

Myslivec Petr Jordán ze Zlína při svém nočním lovu na divočáky objevil ve špatně přístupné a odlehlé části lesa vyděšenou ztracenou seniorku, po které celý den bez výsledku pátrala policie. Vzhledem...

Nečekaná změna, celý dálniční obchvat Otrokovic bude od ledna zdarma

Řidiči mohou od 4. listopadu 2021 využívat kompletní jihovýchodní obchvat...

Ministerstvo dopravy připravilo překvapivou změnu, která potěší motoristy. Celý dálniční obchvat Otrokovic na Zlínsku bude zdarma. Řidiči totiž už roky jezdí po obchvatu, který je součástí dálnice...

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

Valašskému Meziříčí chybí v centru místa pro auta. Postaví tam parkovací dům

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...

Parkovací dům s kapacitou až 189 míst by mohl vyrůst na místě současného parkoviště na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí. Radnice proto oslovila architekta Zdeňka Fránka, který je autorem studií...

6. ledna 2026  16:19

Maminky mají nárok na tři návštěvy porodní asistentky, platí to pojišťovna

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Každá maminka má od nového roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí. Uhradí je pojišťovna. Pro novopečené maminky je to velký posun. Dosud totiž platilo, že domluvit si...

6. ledna 2026  11:50

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

6. ledna 2026  8:08

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý...

5. ledna 2026  15:52

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024)

Všechny školy v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku zůstaly v pondělí zavřené. Celé město bylo dva dny bez dodávek pitné vody kvůli havárii na vodovodním přivaděči. V dnešním mrazivém počasí nebylo...

5. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  13:10

Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

5. ledna 2026  8:35,  aktualizováno  8:56

Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži čeká kvůli balkonu oprava

Podzámecká zahrada v Kroměříži (březen 2023)

Olomoucké arcibiskupství opraví Rybářský pavilon v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou zapsanou na seznamu UNESCO. Ve špatném stavu je balkon pavilonu zhotovený z litiny. Celkové...

4. ledna 2026  9:59

Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují

Před dvaceti lety prošla 21. budova v baťovském areálu, která je nejvyšší ve...

Obyvatele Zlínského kraje čeká v letošním roce mírné, maximálně pětiprocentní zdražení vody a tepla. Poplatky zůstávají na cenách minulého roku. Nejvíce si za teplo připlatí obyvatelé Vsetína.

3. ledna 2026  12:48

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (leden 2025)

Sedm postdoktorandů z významných evropských univerzit, 18 z jiných českých nebo slovenských vysokých škol a k tomu 30 doktorandů. Dohromady 55 vědců a výzkumníků přilákal do Zlína projekt CIT...

2. ledna 2026  16:55

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

2. ledna 2026  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.