Na podvodech s recepty vydělali miliony. Lékař a lékárník dostali podmíněné tresty

Olomoucký krajský soud dnes potrestal praktického lékaře Vladimíra Líčeníka a lékárníka Luďka Konvičku za rozsáhlé podvody s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let. Oba muži zároveň dostali peněžité tresty ve výši 100 tisíc korun a také pět let nesmí vykonávat svá povolání. Kauza se táhne už řadu let, škodu soud vyčíslil na téměř 6,9 milionu korun.