Opilý cyklista naboural hlídkující auto strážníků. Je to vaše vina, vykrucoval se

Ke kuriózní nehodě došlo hodinu po poledni u místního zimního stadionu. Při rutinní kontrole parkoviště zaznamenali službu konající strážníci městské police náraz do vozidla následovaný hlasitým klením.
„Do služebního vozidla z boční strany naboural cyklista, který nedal hlídce přednost. Následně obviňoval strážníky ze zavinění dopravní nehody, a proto jsme na místo přivolali kolegy Policie ČR a také záchrannou zdravotnickou službu,“ líčil ředitel Městské policie Valašské Meziříčí Jan Camfrla.
Zatímco orientační dechová zkouška na přítomnost alkohol u řidiče služebního auta byla negativní, cyklistovi naměřili hodnotu 3,17 promile. Při opakované zkoušce dokonce 3,26 promile.
Silně podnapilý muž vyšel ze srážky stejně jako muži zákona bez zranění, ve správním řízení mu ale hrozí pokuta až ve výši 25 tisíc korun. A to nebude jediný finanční postih. Uhradit bude muset ještě škodu na služebním vozidle městské policie odhadovanou na 50 tisíc korun.