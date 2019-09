Valašské Meziříčí chystá odpadkovou revoluci, chce podpořit třídění

„Sníží se četnost svozu směsného komunálního odpadu. Místo jedenkrát týdně bude jednou za čtrnáct dní,“ vysvětlil referent radnice odpovědný za odpadové hospodářství Michal Lysák.

Majitelé domů, kteří o to požádají, dostanou zdarma nádoby na papír a plast o objemu 120 litrů a také dvakrát tak velkou nádobu na bioodpad. V současnosti jsou v lokalitách se zástavbou rodinných domů na tyto druhy odpadů běžné barevné kontejnery. Ty ale zmizí.

V ideálním případě tak bude u každého rodinného domu hnízdo popelnic na čtyři různé druhy odpadů, včetně směsného.



„Věřím, že na to lidé místo najdou. Pokud ne, je tady ještě varianta, že mohou používat barevné pytle místo pevných nádob,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Město tak chce zvýšit množství vytříděného odpadu. V horizontu několika let se totiž předpokládá výrazné zvýšení poplatku za ukládání odpadu na skládkách. Jde tedy o to, aby ho tam mířilo co možná nejméně.

„Zkušenosti z jiných měst dokazují, že si lidé na nový systém potřebují zvyknout, potom to ale funguje,“ věří Stržínek a popisuje pozitivní dopad na ekologii a v budoucnu i na finance.

Systém je určený speciálně pro rodinné domy, na sídlištích se vydali jinou cestou. V rámci revitalizací jejich jednotlivých částí budují polozapuštěné kontejnery, které pojmou tři, nebo pět kubíků odpadu.

U nás se systém osvědčil, hlásí Valašské Klobouky

V současnosti jich je rozmístěných zhruba 400 a je možné do nich ukládat směsný odpad, sklo, papír, kartony, textil, bioodpad či elektro. Třídění odpadů nařizuje zákon a pro občany je tedy povinné.

Meziříčí se inspirovalo u Valašských Klobouků, kde stejný systém zavedli na začátku roku 2018. Zpočátku byla část obyvatel proti. „Vadilo jim, že budou nádoby zabírat místo u domu a obávali se taky méně častého odvozu popelnic na komunální odpad. Ale nakonec se to ujalo výborně,“ řekla starostka Eliška Olšáková.

Lidé viditelně více třídí a prospělo to i vzhledu města, protože se zmenšila popelnicová hnízda s klasickými barevnými kontejnery.