Nemocnice Agel bude v Meziříčí ještě desítky let, plánuje nový pavilon

Pro pacienty z Valašska by se prakticky nic změnit nemělo. Na druhou stranu však mají stoprocentní jistotu, že budou mít po dobu následujících pětatřicet let kam chodit k lékaři, na vyšetření a operace.

Až do roku 2058 bude totiž zdravotní péči v městské nemocnici ve Valašském Meziříčí, která je jedinou soukromou nemocnicí ve Zlínském kraji, zajišťovat skupina Agel. Vítěze tendru v hodnotě 20 miliard korun v pondělí potvrdili tamější zastupitelé schválením nové takzvané koncesní smlouvy.

„Za devět let v zastupitelstvu jsem nepředkládal důležitější materiál, než je tento,“ uvedl starosta Robert Stržínek. „Připravili jsme dosud nejsložitější veřejnou zakázku v historii našeho města. Celý pacht trval více než rok a půl, absolvovali jsme desítky jednání a věnovali tomu stovky hodin práce a diskusí,“ dodal.

Skupina Agel zajišťuje zdravotní péči ve Valašském Meziříčí od roku 2004. Smlouva jí vyprší na konci letošního roku. Město, jemuž pozemky i budovy v areálu patří, proto na podzim 2021 začalo hledat nového provozovatele nemocnice.

Nešlo jen o prostý pronájem budov, ale především o zachování zdravotní péče v současném rozsahu. Nemocnice má téměř 300 lůžek a ročně ošetří více než 100 tisíc ambulantních a 13 tisíc hospitalizovaných pacientů. Pracuje v ní 500 zaměstnanců, kteří se o pacienty starají v rámci interního oddělení, chirurgie, urologie, radiodiagnostiky, gynekologicko-porodnického oddělení, následné péče, rehabilitace, dětského oddělení nebo anesteziologicko-resuscitačního.

Agel byl jediným zájemcem

Město hledalo společnost, která má aspoň pětileté zkušenosti s provozem ambulantní a lůžkové péče v oblasti chirurgie, gynekologie a porodnictví, interny a anesteziologie v rozsahu nejméně 150 lůžek.

I z právního hlediska šlo o složitou a ojedinělou veřejnou zakázku, která se v Česku dosud neuskutečnila. Radnice si proto najala externí právní společnost, která dohlížela na všechny fáze tendru.

„Jsem v Agelu přes dvacet let, ale takovým složitým procesem akvizice nemocnice jsem ještě neprošel. Koncesní smlouva je v rámci provozování nemocnic novinka,“ sdělil předseda dozorčí rady valašskomeziříčské nemocnice a zároveň městský zastupitel Milan Leckéši.

Právě Agel byl nakonec jediným zájemcem. Vzhledem k tomu, že zároveň splnil všechny podmínky, neměli zastupitelé se schválením nové smlouvy problém. Skupina podnikatele Miroslava Chrenka bude městu platit roční nájem ve výši 9,8 milionu korun. To je o milion více než dosud a částka se také bude každoročně zvyšovat o inflaci. Dále umožní provoz stávajících soukromých ordinací a exkurze pro žáky základních a středních škol.

Nový pavilon nabídne 30 lůžek

Město se naopak zavázalo, že z této částky minimálně 80 procent „vrátí“ zpět do nemocnice tím, že je investuje do oprav budov a areálu.

Navíc Agel do šesti let postaví a zaplatí nový pavilon pro lůžka následné péče, která region nutně potřebuje. I to byla jedna z podmínek smlouvy.

„Nový pavilon bude mít kapacitu třicet lůžek a jeho uvedení do provozu bude nejpozději v lednu 2030. Cena je prozatím kalkulována na základě studie proveditelnosti na částku 231 milionů,“ poznamenal Leckéši.

Prozatím plánovaná přízemní budova musí mít takové parametry, aby v dalších letech unesla případnou dostavbu dalších dvou pater.

V uplynulých dvaceti letech investoval Agel ve Valašském Meziříčí přes čtvrt miliardy korun. Mimo jiné za ně pořídil magnetickou rezonanci, která patří ke špičkovým zobrazovacím přístrojům, postavil heliport nebo parkoviště a zrekonstruoval stravovací provoz.