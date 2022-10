V Meziříčí se přou o odpadkové koše. Smí o ně kuřáci zhášet cigarety?

Problém se týká zejména prostoru před restauracemi. „Kryty odpadkových košů neslouží k típání nedopalků cigaret. Celý prostor náměstí je monitorován kamerovým systémem městské policie a poškozování městského majetku je trestné,“ uvedl městský úřad na Facebooku.

„Buďme ohleduplní. Máme krásné nové náměstí a k tomu, aby v tomto stavu zůstalo co nejdéle, potřebujeme také vaši pomoc.“

Příspěvek vzbudil na sociální síti bouřlivou diskusi. „Lidé kouří. A pokud s tím zadavatel anebo architekt/ka nepočítají, tak to je hlavně jejich chyba,“ napsal Martin Valášek. „Hádám, že házet do košů netípnuté nedopalky by na těch kamerách asi způsobilo lepší podívanou,“ dodala Natálie Vrtělková.

„Možná bude lepší na to náměstí ani nechodit. Ještě poškrábu dlažbu podpatkem, kamery to uvidí a bude průšvih. Možná se mohlo celé zrovna zapáskovat, když to stálo tolik peněz,“ reagovala ironicky zastupitelka Hana Skácalová, která byla letos zvolená za ODS, ale bude nezařazenou zastupitelkou. Nesouhlasí totiž se vzniklou koalicí ANO a ODS.

Řada lidí se také podivovala, proč autor nové podoby náměstí nezvolil jinou variantu košů, která by umožnila típat cigarety klasickým způsobem a nabídla například integrovaný zhášeč cigaret a popelník.

Město nyní chystá úpravu a bude jednat s majiteli restaurací o tom, aby před nimi byly umístěny popelníky. „Chceme ochránit nový mobiliář,“ vysvětlila místostarostka Yvona Wojaczková (ANO). „Nikdo nečekal, že se kuřáci budou takto chovat. U starých košů k něčemu podobnému nedocházelo.“

Strážníci kuřáky nesledují

Záměr doplnit koše popelníky podle ní v původním architektonickém návrhu nebyl. „Nicméně se ukázalo, že je to asi potřeba. Cigarety se sice dají típnout i o nové koše a jejich povrch se dá vyčistit, ale nevypadá to hezky,“ řekla Wojaczková.

Velitel městské policie Jan Camfrla odmítl, že by se strážníci zabývali tím, kdo típá cigarety u zmíněných odpadkových košů.

„Neřešili jsme ani jeden takový případ. Kamerový systém máme kvůli monitorování trestné činnosti, jako jsou například krádeže či loupeže, neřešíme přes něj ani třeba dopravní přestupky,“ uvedl Camfrla.

Oprava náměstí byla dokončená během září. Jeho obnova začala loni v červenci a stála 63,8 milionu korun. Šlo o jednu z největších investic města v uplynulém volebním období. Náměstí má nyní nový povrch z přírodních kamenů, mobiliář, fontánu, pítko a po obvodu je rozmístěná nová zeleň.