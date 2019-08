Po pervitinu měl bludy, za pobodání partnerky dostal muž pět let vězení

Čin se odehrál loni den před Vánocemi ve Valašském Meziříčí. Pomoc mladé ženě zavolala matka obžalovaného, napadená přežila jen díky včasnému zásahu lékařů. Vašků svého jednání u soudu litoval. Za trestný čin opilství mu hrozilo až deset let vězení.

Zámečník, který pracoval na montážích v Dánsku, se svou přítelkyní v té chvíli chystal v bytě paneláku salát a kapra.

„Ve chvíli psychické poruchy, kdy došlo k zásadním porušením kontaktu s realitou a kdy nemohl rozpoznat protiprávnost svého jednání, zaútočil na svou přítelkyni masivním nožem,“ uvedla státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Podle spisu muž poškozenou opakovaně bodal do hrudníku a do jiných částí těla. Poranil jí játra, žaludek, ale i plíce. „Svého jednání zanechal až poté, co se tomu snažila zabránit svědkyně incidentu,“ dodala žalobkyně.

Obžalovaný uvedl, že na drogách byl závislý dlouhodobě a to mělo vliv na jeho žárlivost. Řekl, že v osudný den byl pod vlivem pervitinu, měl bludy, pocit, že „po něm jdou“, a měl obavu o svůj život. Proto vzal do ruky nůž.

„Slyšel jsem skřípání zdí a padání,“ řekl Vašků. Impulzem byly podle něj rány na chodbě a zazvonění zvonku, v té chvíli se vrhl s nožem na přítelkyni. „Máma viděla, jak na ni útočím, ohnal jsem se po ní taky,“ popsal muž. Po útoku vyskočil z okna v prvním patře, nakonec ho zpacifikovali policisté.

Napadená dívka vypověděla, že v podobných nepříčetných stavech byl i dříve a stalo se i to, že ji uhodil. Dával jí prý pervitin tajně do pití, což se stalo i v osudný den. „Zazvonil zvonek, to byla mamka. Chtěla jsem utéct, ale vrhl se na mě na chodbě a začal mě bodat. Vyškrábala jsem se na nohy, utekla ven a zvonila na sousedy,“ vypověděla oběť útoku.

Další svědkyně incidentu, matka obžalovaného, u soudu odmítla vypovídat. Verzi žalobkyně však potvrdila v přípravném řízení.