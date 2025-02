Novou tvář areálu Křižanovy pily s novým nádražím i radnicí navrhnou architekti

Zlínskému kraji hrozí velký úbytek obyvatel. Politici chtějí trend zvrátit

Sice jde jen o výhled do hodně vzdálené budoucnosti, ale je to varování před hrozbou, která by Zlínskému kraji mohla uškodit. Podle Českého statistického úřadu má počet jeho obyvatel stále klesat: ze...