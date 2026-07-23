„Tyto segmenty nabídneme menším developerům, aby zde realizovali svůj investiční záměr. Mohou tam vzniknout rodinné domy či řadovky,“ uvedl na jednání zastupitelstva starosta Robert Stržínek (ANO).
Město si zároveň ponechá dva pozemky v poslední části, která je nejblíže dětskému hřišti. Z jednání pracovní skupiny totiž vzešel nápad, že by tam radnice v budoucnosti mohla postavit bytový dům.
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Minimální kupní cena je 2 300 korun bez DPH za metr čtvereční. Pokud se pozemky prodají, příjem Meziříčí má být přes 35 milionů korun. Náklady na vybudování sítě včetně veřejného osvětlení a dětského hřiště přitom před třemi lety vyšly na téměř 39 milionů korun.
Zájemci mají několik omezení, nesmí zde například stát mobilheimy či maringotky, výška plotů může být maximálně 1,4 metru a musí být částečně průhledné. Na jeden dům pak musí vzniknout nejméně jedno parkovací místo na pozemku investora.
Neuspěla ani realitní kancelář
Město podmínky zmírnilo již dříve, aby nalákalo kupující. Zkoušelo je sehnat i prostřednictvím realitní kanceláře, ale bez úspěchu.
„Jednou z příčin nezájmu může být kromě poměrně vysoké ceny také nedokončená infrastruktura, například chybějící přístupový chodník, autobusová zastávka nebo vzrostlá zeleň,“ reagoval opoziční zastupitel Václav Chajdrna (Nezávislí), podle něhož jsou potřeba dostupné nájemní byty, protože pořízení vlastního bydlení se především pro mladé lidi stává stále méně dostupné.
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„Problém je v lokalitě, v Meziříčí jsou atraktivnější místa než tato část Juřinky. Dostupnost do centra je horší, relativně blízko je Deza a lidé si navíc pamatují, že dříve šlo o záplavové území, i když město tam udělalo rekultivaci,“ řekl dříve pro iDNES.cz valašskomeziříčský realitní makléř Kamil Martinka.
Radnice pozemky postupně nabízela k prodeji fyzickým i právnickým osobám či jako celek jednomu developerovi, kupec se však dosud nenašel. Současné nabídky lze podávat do konce října, domy pak musí vzniknout do šesti let od nabytí vlastnického práva.
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