Valašské Meziříčí cílí na rodiny, chystá jim městské byty za sto milionů

V budově vznikne i kavárna a střešní terasa. Na místě zůstane stávajících 16 parkovacích míst, nově přibude 38 dalších. Stavět parkovací dům by podle autorů studie bylo neekonomické.

„Naším cílem od počátku bylo vytvořit zde nájemní bydlení pro občany města. Částečně to budou startovací byty, ale další budou určené i pro mladé rodiny, které by v nich mohly bydlet delší dobu,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO) s tím, že půjde primárně o mladé rodiny s dětmi, a ne o sociálně slabou klientelu, která v této lokalitě žije nyní.

„Na základě průzkumu trhu jsme si ověřili, že mezi mladými rodinami je největší poptávka právě po třípokojových bytech. Je samozřejmé, že zejména po narození dítěte se rodina snaží najít větší bydlení se zázemím. To je také důvod, proč počítáme s tím, že v přízemí objektu vznikne prostor pro dětskou skupinu,“ popsala místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

Výše nájemného zatím stanovená není, byty se budou přidělovat přes městskou komisi.

Záměr vedení radnice podpořila také opozice, důvodem byl zejména fakt, že v Meziříčí se za dlouhá léta žádné městské byty nepostavily a proměna internátu je teď nejrychlejší cesta. Ale zazněly i výtky, zejména ohledně nákladů.

„Bude se jednat o jeden z nejdražších bytových domů ve městě. Soukromý developer by do toho dnes nešel,“ upozornil zastupitel Václav Chajdrna (Nezávislí) a spočítal, že byt 1+kk tady vyjde na tři miliony korun a 3+kk na sedm milionů. „Kdyby město koupilo 32 bytů na realitním trhu nebo postavilo řadovky na zelené louce, ještě by ušetřilo,“ dodal.

Podle autorů studie bude reálná cena bytů nižší a vedení Meziříčí zdůraznilo, že projekt má pomoci vyřešit nedostatek bydlení ve městě. „Budeme na něj chtít získat dotaci, ale není to podmínka. Zejména pokud by nám měla svazovat ruce v tom, že chceme byty pro mladé rodiny s dětmi,“ podotkl Stržínek.

Už v lednu chce radnice začít soutěžit projektanta. „Po dokončení projektových prací bychom měli znát odhad celkových nákladů, které jistě přesáhnou částku 100 milionů korun,“ řekl Stržínek. Začít stavět by se mohlo v roce 2025.