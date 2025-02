Příběh krále konfidentů. Velký Franta byl nejobávanějším gestapáckým práskačem

Středa, 7. února 1945. Rudá armáda je šedesát kilometrů od Berlína, Churchill, Roosevelt a Stalin jednají na Jaltě o budoucnosti Evropy po konci války. Fronta se přibližuje k území protektorátu a česká města jsou již dávno terčem amerických či britských náletů. Všichni už očekávají, že pád Hitlerovy říše je jen otázkou času.

Tuší to také mladý, černovlasý muž, který poposedává na otomanu v kuchyni v domě jednoho z odbojářů v Sokolské ulici ve Valašském Meziříčí. Nechá si říkat Pavel, představuje se jako velitel odboje na západní Moravě a netrpělivě čeká, až mu ten den splní to, po čem dlouho prahl: bude předvedený do štábu majora Murzina, velitele 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky na Moravě.