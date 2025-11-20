Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Milan Libiger
  9:30
Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky vyřizoval zlínský krajský úřad. A když ho vydal, přišla proti němu odvolání.
Fotogalerie3

Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza. | foto: vizualizace HBH Projekt

Například od obce Jarcová a některých obyvatel. Týkala se především protipovodňových opatření, jež souvisejí s výstavbou obchvatu. Ministerstvo dopravy ale původní územní rozhodnutí potvrdilo s tím, že silničáři musejí splnit několik dalších podmínek.

„Je to velmi dobrá zpráva. Kdyby bylo územní rozhodnutí zrušeno, posunulo by se to o několik let,“ upozornil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. „Budeme muset dokončit dokumentaci pro stavební povolení, do níž se promítnou požadavky z územního rozhodnutí. Pak se k ní vyjádří všechny dotčené orgány,“ přiblížil.

Doprava ve Valašském Meziříčí se zklidní. Silničáři otevřou opravovaný most

Dokumentace by měla být hotová do dvou let. Během této doby budou silničáři vykupovat pozemky a už teď zjišťují kolik jich budou potřebovat. O stavební povolení požádají zřejmě v prvním čtvrtletí roku 2027. „Doufám, že v roce 2028 budeme stavět,“ přeje si Chudárek.

Obchvat Meziříčí nabírá zpoždění, v Jarcové se nelíbí protipovodňová opatření

Město tyto plány vítá. Obchvat nutně potřebuje, protože ho zbaví tranzitní dopravy v centru. „Kdyby se začalo v roce 2028 stavět, bude to naše vítězství, byť se o obchvatu mluví už padesát let,“ reagoval starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„Během jedenácti let, co jsem starostou, neustále lobbuji za to, aby se jeho příprava posunula. To, že máme platné územní rozhodnutí, je strašně důležitý krok. Alfa a omega toho, aby stavba mohla projekčně pokračovat. Mohou se do toho ještě opřít ekologické spolky, ale zatím je relativně klid,“ doplnil Stržínek.

Plánovaná trasa obchvatu Valašského Meziříčí a Jarcové

Kvůli odvoláním a žalobám aktivistů se silničářům nedaří dokončit například dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, na kterou řidiči netrpělivě čekají.

Také zahájení výstavby obchvatu Valašského Meziříčí se stále odkládá. Podle původních plánů už se mělo stavět. Příprava jde však pomaleji, než se čekalo. „Je to velká stavba, které zasahuje do života mnoha lidí. Není jednoduché ji se všemi projednat,“ podotkl Chudárek.

Obchvat povede na estakádě

Obchvat bude měřit 6,6 kilometru a jeho výstavba má trvat přibližně tři roky. Bude mít dva jízdní pruhy s tím, že by se v případě nárůstu dopravy mohly další dva časem přistavět. Dvoupruhový je rovněž obchvat nedalekého Vsetína a je to stále dostačující.

I tak budou práce komplikované a dotknou se velké části města. „Je to náročná stavba, protože je takřka celá na estakádě, tedy ve vzduchu. To není obvyklé,“ zdůraznil Chudárek.

Během výstavby sice nebude příliš omezený průtah městem, ale místní komunikace ano. Dotkne se lidí i výrobních podniků v částech, přes něž obchvat povede. „S komplikacemi počítáme, budeme je muset vydržet,“ řekl Stržínek.

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Po dokončení obchvatu by měla nastat značná změna k lepšímu. Dopravní situace bude podobná té současné, kdy silničáři kvůli opravě uzavřeli most přes Rožnovskou Bečvu na hlavním tahu. Nákladní auta musejí město objíždět až přes Přerov, do centra jich tudíž nejezdí tolik.

Valašské Meziříčí si musí na obchvat počkat kvůli hrázím proti vodě

„Obchvat udělá s Valašským Meziříčím totéž, co udělala oprava mostu. Svede těžkou nákladní dopravu mimo hlavní silniční tahy,“ potvrdil Stržínek.

Na obchvat Valašského Meziříčí by měla navázat další důležitá dopravní akce: přeložka silnice I/57 mezi Jarcovou a Bystřičkou. Měřit bude zhruba 3,6 kilometru, z čehož 1,1 kilometru zabere tunel.

Termíny zahájení výstavby ale silničáři ještě nemají stanovené, aktuálně provádějí geotechnické průzkumy a monitorují životní prostředí. „Bude to určitě tunelová varianta, ale ještě neumím říct, jestli tam budou dva tubusy, nebo jeden. Bude to záviset na intenzitách dopravy i finančních předpokladech,“ dodal Chudárek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Stavbaři použili na most v Napajedlech přes 700 kubíků betonu. První řidiči se...

Při cestování z Otrokovic po hlavním tahu směrem na Uherské Hradiště a dále na jih čekají řidiče změny. První z nich přijde na řadu 9. prosince, kdy silničáři otevřou půlkilometrový úsek dálnice D55...

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

Vlak mezi Kroměříží a Hulínem srazil člověka, provoz stál tři hodiny

Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza.

Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky...

20. listopadu 2025  9:30

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

19. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:42

Ze všech krajů diskutovali o závislostech nejvíce středoškoláci ve Zlíně

Konference Rady mladších, na které studenti středních škol diskutovali...

Středoškoláci ze Zlínského kraje se zapojili do dalšího ročníku celorepublikové konference Rada mladších, ve které před odborníky i vrstevníky prezentovali a diskutovali své názory a problémy. V...

19. listopadu 2025  16:10

Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína zůstává dnes i zítra prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči ráno vodu...

19. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  15:31

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Ne každý kraj získal dotaci na nákup nových bateriových a elektrických vlakových souprav. Zlínský kraj uspěl, navíc v přepočtu na obyvatele dostane od Státního fondu životního prostředí vůbec...

19. listopadu 2025  12:54

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

18. listopadu 2025  14:54

Nebyla to nutná obrana, přesto dostali Ukrajinci za smrt při rvačce podmínku

Ihor Kolisnychenko (vlevo) a Andrii Narytnyk (vpravo) v síni zlínské pobočky...

Zlínský krajský soud potrestal dva Ukrajince za loňskou potyčku v Luhačovicích, která skončila smrtí Slováka Michala Sklenky. Za rvačku, výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve formě...

18. listopadu 2025  14:10

Strádající Slovácko se pokusí zachránit Skuhravý, nahradil Kameníka

Trenér pražské Dukly Roman Skuhravý přechází u postranní čáry během utkání s...

Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Roman Skuhravý, realizační tým posledního celku první ligy doplnil i jeho syn David. Padesátiletý hlavní kouč nahradil odvolaného Jana Kameníka a do Česka se...

18. listopadu 2025  11:16,  aktualizováno  11:49

Rok do obecních voleb: Korec chce obhájit, ve Vsetíně hodlá ANO sesadit Čunka

Primátorem Zlína byl znovu zvolený Jiří Korec. (říjen 2022)

Pokud by Jiří Korec v čele kandidátky hnutí ANO uspěl v komunálních volbách příští rok na podzim, mohl by se stát nejdéle souvisle působícím starostou či primátorem v čele Zlína. Dělil by se o tuto...

18. listopadu 2025  8:32

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.

17. listopadu 2025  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.