„Práce byly zahájeny letos v dubnu s tím, že předpokládaná doba realizace je přibližně 24 měsíců. Vzhledem k tomu, že stavebník má již potvrzenu finální cenu výstavby, byl spuštěn také oficiální prodej bytových jednotek,“ uvedla vedoucí radničního odboru majetkové správy Alena Schattke.
Projekt počítá rovněž s celkem 70 parkovacími místy v podzemních garážích přímo pod novými bytovými domy.
Investor s městem uzavřel již dříve smlouvu o budoucí kupní smlouvě k prodeji pozemků a měl zřízeno právo stavby, narazil ale u bankovních domů.
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„Proto se na město obrátil se žádostí o prodej už ve fázi přípravy projektu letos na jaře. Zastupitelstvo tento záměr podpořilo a nyní odsouhlasilo definitivní prodej pozemků za cenu 11,6 milionu korun,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek (ANO).
Valašské Meziříčí připravuje svůj dům s 33 byty v ulici J. K. Tyla, bude určený pro seniory a vyjde na 200 milionů korun. V architektonické soutěži uspěla studie brněnského ateliéru AXXI.
Město projektuje také přestavbu bývalého internátu sklářské školy v ulici Zašovská. Vznikne tam 34 nových bytů pro mladé rodiny s dětmi.