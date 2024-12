Stovka originálních masek i vyhřáté dřevěnice. Klobouky čeká populární jarmek

Pořadatelé jej pečlivě chystají měsíce dopředu. Řemeslníci a prodejci s vervou usilují, aby tu mohli mít stánek. A každoročně sem míří tisíce až desetitisíce návštěvníků.

Jen málokde mají tak oblíbenou adventní akci jako je Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách. V sobotu se tu koná už pojednatřicáté. A na popularitě neztrácí, i když organizátoři nesahají k žádným převratným novinkám.

„Snažíme se jarmek udržet takový, aby stále zachovával svou typickou atmosféru a ráz,“ vysvětluje předsedkyně organizačního výboru Pavlína Žídková.

Tím, co návštěvníky láká nejvíc, je mikulášská obchůzka. Půjde o více než stovku nadšenců v tradičních maskách, které pocházejí z celého regionu.

„Je skvělé, že tato nádherná tradice přetrvává. Někteří sice už pomalu odcházejí do čertovského důchodu, ale postupně se zapojují i mladí,“ zmínila Žídková.

Masky jsou unikátní v tom, že každá z nich odlišným způsobem reprezentuje obec, z níž družina pochází. Jedni mají slaměné sukně a jalovce, další krásné krepové mašle, jiní dřevěné vyřezávané masky.

„Například skupina z Brumova-Bylnice je mladší a nosí nádherné dřevěné masky. Jsou strašidelnější a někomu připomínají známé rakouské krampusy, ale jsou specifičtí,“ líčí hlavní pořadatelka.

Řemeslníky a prodejce pečlivě vybírají

Mimo tyto družiny najdou lidé v centru na tři stovky stánků s tradičními výrobky, ukázkami starých řemesel i valašskými gurmánskými specialitami. O účast na jarmeku bývá mezi trhovci velký zájem.

„Do posledních dnů nám drnčí telefony, ale seznam je uzavřený už v podstatě od září,“ říká Žídková. „Snažíme se zájemce vybírat bez umělého sortimentu tak, aby byl trh co nejčistější s důrazem na lokální výrobky.“

Předprogram jarmeku začíná už v pátek, kdy je v podvečer v plánu čertovský rej a slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Hlavní program pak startuje v sobotu od devíti hodin od rána. Neodehrává se jen na náměstí, ale prakticky v celém širším centru Valašských Klobouk.

Mimo masek a stánků nabízí spoustu dalšího programu. Vystoupí bezpočet hudebníků, počítá se s exkurzemi do místních památek, ale také vyhřátých dřevěnic. Nechybějí výstavy, soutěže o nejlepší kysané zelí či pečeného pána z kynutého těsta. Lidé si mohou vyzkoušet takové perličky, jako je skok do sena nebo třeba výtvarné dílničky.

„Zaměřujeme se více na děti, takže máme připraveno zpívání, tvoření, divadélko, peklíčko i nebe,“ vyjmenovala organizátorka. Pro nejmenší je připravený klidový koutek či herna.

Aby na jarmeku všechno dokonale klapalo, scházejí se pořadatelé už před letními prázdninami a začínají ladit program. Usnadňují jim to zkušenosti z předchozích ročníků a to, že každý už ví, co má dělat.

„Je odměna vést takový tým. Stále nás to baví. Je tam trošku i únava a určitě bychom do budoucna potřebovali víc mladších členů. Možná, že podobu jarmeku promění,“ uvažuje Žídková a zdůrazňuje, že všichni pořadatelé chystají jarmek ve volném čase a bez nároku na odměnu.

Zájemce přivezou na akci speciální spoje

Zároveň si organizátoři uvědomují, že akce svým rozsahem začíná přerůstat Valašské Klobouky. „Je pravda, že nám už bývá město občas těsné. Někteří místní proto třeba chodívají už jen na páteční program,“ popisuje šéfka pořadatelů.

Výběr z programu Pátek 6. 12.

17.00 Zahájení jarmeku a rozsvícení vánočního stromu (dol. nám.)

Sobota 7. 12.

9.00 Slavnostní vytroubení jarmeku a zahájení trhu (dol. nám.). 9.00–15.00 Řezbáři, krajkáři, modtrotisk (Stará radnice). 9.00–15.00 Ukázky řemesel, občerstvení, hudba (Kulturní dům). 9.00–15.00 Skok do sena, výstava Kosa 21. století, soutěž o nejlepší zelí (dřevěnice Kosenka), kutí kos. 9.15–15.00 Obchůzky mikulášských družin (centrum města). 10.00–15.00 vystoupení folklorních souborů (dol. nám). Kompletní program na webových stránkách www.jarmek.cz.

Nápor se podle ní daří zvládat díky spolupráci s radnicí, hasiči, policisty a dalšími, kteří se starají o organizaci dopravy. I letos budou v centru města zóny zákazu parkování. „Řidiči by měli počítat s tím, že je bude pořadatelská služba navigovat na odstavná parkoviště,“ uvedl místostarosta Jaroslav Baloušek.

Přespolní návštěvníci mohou přicestovat do dějiště jarmeku speciálně zřízenými dopravními linkami. Například autobusy Mikulášského expresu nebo posílenými vlakovými spoji. Z Valašského Meziříčí už tradičně vypraví historický vlak tažený parní lokomotivou.

„Mapa parkovišť a jízdní řády Mikulášského expresu, parního vlaku i posílených vlakových spojů jsou k dispozici na webu Valašského mikulášského jarmeku,“ doplnila mluvčí Valašských Klobouk Lenka Zvonková.